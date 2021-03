https://mundo.sputniknews.com/20210316/sputnik-v-a-europa-1110025663.html

¿Sputnik V a Europa?

¿Sputnik V a Europa?

Empresas europeas toman la iniciativa con la vacuna rusa Sputnik V. Una iniciativa que no toman las autoridades, ni las instituciones u organismos del bloque... 16.03.2021, Sputnik Mundo

Adelantados europeosKiril Dmítriev, director general del Fondo de Inversión Directa de Rusia, admitió que desde el comienzo del combate a la pandemia, la institución que dirige ha estado buscando una cooperación activa con todos los socios, incluso los europeos.La idea que subyace en estos acuerdos alcanzados con empresas de estos países, de acuerdo a Dmítriev, es aumentar los volúmenes de producción de Sputnik V en la Unión Europea [UE]. Añadió que "el Fondo de Inversión Directa de Rusia y sus socios también van a estar preparados para iniciar los envíos [del fármaco] a aquellos países de la UE que registren la Sputnik V por iniciativa propia".Esto debería ser un principio de avance al acceso a la Sputnik V para los ciudadanos europeos, de acuerdo al Dr. en Sociología Sergio Fernández Riquelme. "En teoría, un mundo occidental, un mundo europeo, desarrollado y avanzado, ante la pandemia no tiene la capacidad, en primer lugar, de hacer guantes, de hacer EPI [Equipo de Protección Individual], de hacer mascarillas, y tampoco de hacer vacunas. Al final tiene que recurrir a China o a Rusia".Al referirse a los contratiempos que está sufriendo la UE por el incumplimiento de contrato de suministro por parte de AstraZeneca, el también historiador y profesor titular de la Universidad de Murcia apunta que la llegada de la Sputnik V a suelo europeo "sería una maravillosa noticia, viendo la piratería que hay en este mundo occidental, en este mundo avanzado, a la hora de comprar vacunas, de suministrarlas", y para "evitar por fin las consecuencias más desagradables de esta pandemia".UE: ¿política antes que interés general?De este modo, la iniciativa privada se despega de consideraciones políticas a la hora de cuestiones sanitarias y de interés general, a diferencia de las autoridades, instituciones y organismos de Europa, que con su sumisión a las presiones de EEUU, ahora se ve hundida y embretada por la falta de cumplimiento de contrato de AstraZeneca, dejando a sus ciudadanos en la indefensión.Mientras, Rusia se encuentra en el top 5, junto a China, EEUU, India e Israel, de países que han vacunado a sus ciudadanos con las dos dosis del fármaco, según lo ha confirmado el propio Dmítriev.En este contexto, el analista incide en que "los países de la UE, individualmente tienen que recurrir a Rusia por esta incapacidad, producto de que se centra más en temas ideológicos y geopolíticos que no interesan a los ciudadanos de a pie. Pero a la hora de protegerles de la pandemia, se encuentra que, o bien no puede producir vacunas, o no las inventa, o tampoco puede llegar a acuerdos reales para distribuirlas, sobre todo en los países que más lo necesitan"."Este intento de buscar un acuerdo con Rusia, para que diferentes países la produzcan, caso por ejemplo de Alemania o de Italia, es un claro indicador de que a veces la ideología debe quedarse apartada, que la UE debe centrarse en los asuntos verdaderamente importantes, y que hay que poner freno de nuevo a estas políticas discriminadoras y globalistas que hacen que las empresas y las grandes innovaciones se vayan a donde siempre: a los países anglosajones, a EEUU, creando una dependencia de la que luego no se puede salir", sentencia el Dr. Sergio Fernández Riquelme.

