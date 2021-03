https://mundo.sputniknews.com/20210315/sputnik-v-se-abre-camino-en-europa-pese-a-trabas-1109979999.html

Sputnik V se abre camino en Europa pese a trabas

El Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF) pactó con compañías de España, Italia, Francia y Alemania la producción de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V... 15.03.2021, Sputnik Mundo

“El RDIF y sus socios están dispuestos a iniciar los envíos a los países de la UE que registren Sputnik V por cuenta propia”, agregó. La declaración del director del Fondo ruso se produjo tras que se informara que “algunos países de la Unión Europea están considerando la posibilidad de comenzar negociaciones con los fabricantes de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V”. Se trata de las solicitudes de cuatro países que proponen iniciar negociaciones con los fabricantes de la vacuna rusa, según precisó una fuente diplomática a la agencia Reutres.Occidente libra desde hace meses una campaña contra la vacuna rusa anti-COVID Sputnik V, afirmó por su parte la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova. Una fuente del Kremlin reveló que, según los datos de servicios de inteligencia rusos, EEUU y sus aliados pretenden lanzar una masiva campaña mediática contra la vacuna anti-COVID rusa Sputnik V."Esta hidra informativa quedó con la columna rota, por cierto, debido a las acciones de los propios representantes de Occidente que bien, comenzaron a vacunarse con la vacuna rusa. También comenzaron a solicitar sus suministros, o proponer la producción conjunta o en su territorio, pero ello no quiere decir que esta campaña sucia haya terminado, continúa", comentó Zajárova.Una muestra más de lo difcícil que supone para la vacuna rusa ser aceptada en el Viejo Continente es la declaración hecha este 15 de marzo por el portavoz de Sanidad de La Comisión Europea, Stefan De Keersmaecker. "Como se ha dicho, por el momento no hay conversaciones entre los negociadores de la UE y los desarrolladores de la vacuna rusa", declaró De Keersmaecker.Para el politólogo ruso Dmitri Zhuravliov, era de esperar esta reacción de los socios occidentales ya que "se lucran de una manera elemental, erosionando con tal fin la confianza en nuestra ciencia, y ello porque sus vacunas no son gratis".Para la ciéntifica española Mercedes Jiménez, cuando vio luz el artículo de la revista británica The Lancet sobre la vacuna Sputnik V, "se reconoció la alta eficiencia de la vacuna rusa, respaldada por datos muy consistentes que confirman su eficacia y alta seguridad".En otras noticiasEste 15 de marzo se han cumplido 10 años del inicio de las intervenciones antigubernamentales que marcaron el comienzo de la guerra civil en Siria.La guerra estalló en el año 2011 en Damasco, la capital del país, y posteriormente en el sur, en la frontera con Jordania, en la ciudad de Deraa al-Bayad. Según datos divulgados por la ONU, a lo largo de la guerra en el país perecieron unas 400 mil personas y 5 millones 500 mil se convirtieron en refugiados.A lo largo y ancho de la República árabe operaban más de un millar de grupos armados, entre ellos, extremistas del proscrito Estado Islámico. A petición del presidente Bashar Asad en el país se introdujo un contingente de tropas de las Fuerzas Armadas rusas.Las tropas gubernamentales de Siria con la asistencia de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia consiguieron retomar el control de más del 96% del territorio. Actualmente se está restaurando la vida pacífica en esa nación árabe.Estos y otros temas en El Punto.

