Chile: "Hay un optimismo excesivo con respecto a la reactivación económica"

Chile: "Hay un optimismo excesivo con respecto a la reactivación económica"

Luego de conocerse cifras esperanzadoras con respecto al proceso de vacunación contra el COVID-19 en el país sudamericano, la investigadora chilena Consuelo... 13.03.2021, Sputnik Mundo

Chile se convirtió en el país que más rápido avanza en el proceso de vacunación, con unas 5,3 millones de vacunas administradas. Al respecto, "si bien la economía chilena podría impulsarse a causa de la campaña de vacunación, ello no dependería solo de factores internos, sino de lo que ocurre en la región, donde los pronósticos son poco alentadores", expresó. En este sentido, "hay un pronóstico excesivamente optimista en relación a lo que va a ser el desempeño de la economía post-pandemia", indicó Silva.En este marco, "recordemos que la economía chilena venía en un proceso de desaceleración desde 2019, por causa del estallido social y la crisis política, de la cual no logramos salir", aseveró.En esa línea, "la pandemia ha profundizado los problemas que ya venían dándose en la economía del país", advirtió la investigadora.La crisis económica será clave en los resultados de las próximas eleccionesTambién ello dependerá de los instrumentos de apoyo del Gobierno hacia las pymes y las familias más afectadas, aseguró. En este marco, "todo esto afectará mucho a un proceso electoral bastante especial, en el que hay un cuestionamiento muy fuerte a la clase política y al Frente Amplio en particular, que había emergido como una alternativa política y electoral de la izquierda", indicó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con la investigadora y activista social hondureña Maricela Perdomo, con quien dialogamos sobre la coyuntura política en Honduras.El presidente de Honduras es acusado de vínculos con el narcotráficoEl presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se defendió recientemente de las referencias que lo vinculan con el narcotráfico, lo cual ha agitado el sistema político del país a días de las elecciones. En este marco, "la posición geostratégica del país, que debería aprovecharse para impulsar el desarrollo, ha sido utilizada por la clase política para vender y conceder los recursos de Honduras por medio de sobornos en todas las estructuras del Gobierno, incluido el Congreso Nacional", apuntó.En este marco, "las acusaciones actuales en el distrito sur de Nueva York, está ventilando hechos que vinculan a muchos personajes de la vida política, incluyendo al presidente de la República", aseveró.Asimismo, "estos hechos, sin dudas afectarán a las elecciones de este domingo", aseguró. Si las elecciones fueran limpias y el voto consciente, "el partido nacional perdería las elecciones", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, habló de los aspectos conceptuales en torno al análisis de política exterior, a los efectos de ubicar el margen de maniobra de los países de la región en el sistema internacional.Ayiti: diario de un peregrino en el corazón del continenteEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con Nicolás Iglesias Mills, con quien dialogamos sobre su nuevo libro, el cual versa sobre sus experiencias en Haití, en donde transcurrió durante dos años en el marco del programa América Solidaria.

