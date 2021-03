https://mundo.sputniknews.com/20210312/honduras-a-las-urnas-por-tres-candidatos-presidenciales-y-un-mejor-clima-politico-1109912213.html

Honduras a las urnas por tres candidatos presidenciales y un mejor clima político

MANAGUA (Sputnik) — Este domingo 14 de marzo, Honduras acudirá a la primera de sus dos citas electorales de 2021: las internas de los tres principales partidos...

Tal ejercicio democrático, de realizarse en concordia, pudiera continuar a la mejoría de clima político marcado por constantes acusaciones entre los partidos mayoritarios, y el mal manejo de la pandemia por la actual administración del presidente Juan Orlando Hernández.Otros 2.836 cargos de elección popular también estarán en disputa el último domingo del undécimo mes, entre ellos los 129 curules del Congreso Nacional (Legislativo unicameral) y los 20 del Parlamento Centroamericano.Para ocupar la presidencia de la República pujan nueve precandidatos de las tres principales formaciones políticas del país catracho.El Partido Nacional (en el Gobierno desde 2010) decidirá el nombre a inscribir en su papeleta entre Mauricio Oliva, actual presidente del Congreso, y Nasry "Tito" Asfura, alcalde del capitalino Distrito Central.Por la candidatura del Partido Liberal se presentan Yuri Rosenthal Darío Banegas y Luis Zelaya, mientras Libertad y Refundación (Libre, principal fuerza opositora) postulará a quien salga vencedor entre Xiomara Castro, Carlos Eduardo Reina, Nelson Ávila y Wilfredo Méndez.Los dos aspirantes presidenciales por el partido gobernante enfrentan investigaciones por el supuesto desvío de fondos públicos.Rosenthal, ex ministro de la Presidencia durante el gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) fue condenado en 2017 a tres años de cárcel en Estados Unidos por lavado de dinero procedente del narcotráfico.Ambiente electoralDesde principios de semana las autoridades a cargo del proceso iniciaron el traslado de las llamadas maletas electorales, que contienen los materiales necesarios para el ejercicio del voto.A última hora, y por decisión de las representes de los partidos Libre y Liberal, fueron sumados a ese equipaje los cuadernillos especiales, que brindan la posibilidad de incluir en los litados de votantes de los colegios a personas que hasta el momento estaban excluidas.La consejera Rixi Moncada (de Libre) defendió ese derecho constitucional y resaltó que de esa forma unos 154 votantes podrían ejercer el sufragio.Otra disposición que forma parte del clima pre electoral es la referida a la Ley Seca, que entrará en vigor desde este sábado.El país vive desde el martes el período de veda de la propaganda para todos los candidatos.Algo que distingue la coyuntura de las internas es el juicio que tiene lugar desde el 8 de marzo en una corte estadounidense de Manhattan (Nueva York) contra el presunto narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez.El proceso judicial ha salpicado de implicaciones al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, lo cual calienta aún más un clima político ya de por sí tenso debido a constantes denuncias contra el CNE y el Registro Nacional de Personas (RPN).A las urnas con la vieja leyEl proceso nació con el hándicap de la no aprobación a tiempo por el Congreso Nacional de una nueva Ley Electoral, que debió regir para el actual compromiso en las urnas.La convocatoria oficial fue librada por el CNE el 13 septiembre de 2020, en la fecha límite que marca la ley."Este no es el escenario que esperábamos. Hoy debería marcarse el inicio de una fiesta cívica, de renovación interna de los partidos políticos y de elección de las nóminas a cargos de elección popular, sometidas a la decisión ciudadana, para lograr el cambio que el país demanda, la ventana de oportunidad para salir de tantas crisis, la práctica de la alternancia en el ejercicio del poder, la reconstitución de la democracia participativa e incluyente, el fortalecimiento institucional, que es pilar del desarrollo de los países", expuso la máxima autoridad del CNE al librar la convocatoria.Contradicciones hacia lo interno del ente electoral y múltiples presiones externas han puesto en peligro desde entonces la realización de las primarias.Ausencias por enfermedad a las sesiones de trabajo del CNE tanto de la consejera-presidenta, Ana Paola Hall, como del consejero Kevin Aguirre (representante del Partido Nacional en el triunvirato) han sido otros palos entre las ruedas del organismo en la recta final de la preparación de los comicios internos.El 8 de marzo, Moncada advirtió en carta a Hall que 154.000 hondureños estaban en peligro de no poder ejercer el voto, 100.000 enroladas en el período entre el 31 de diciembre y el 16 de febrero, más 54.000 eliminadas por el CNE a falta de validación biométrica."Adicionalmente 1,6 millones de personas deben adjuntarse con el centro de votación que corresponde a su actual domicilio, porque miles de ellas tienen asignado ilegalmente un centro de votación que no corresponde al domicilio asignado en el momento del enrolamiento", agregó la consejera por Libre.Libre, un nuevo actorTras un prolongado conflicto interno y golpes de Estado, Honduras retomó en 1982 la vía de los votos como forma de solución de las diferencias políticas.De entonces a la fecha la nación catracha vivió justo una decena de elecciones generales con una repartición del botín a la mitad entre los partidos tradicionalistas Nacional y Liberal.En la segunda década del siglo XXI salió a la palestra un nuevo contendiente para ambas fuerzas conservadores, Libertad y Refundación (Libre), liderado por el ex presidente Manuel Zelaya (2006-2009), derrocado por un golpe de Estado, el 28 de junio de 2009.Zelaya había llegado a la primera magistratura desde la casilla del Partido Liberal.Aunque Libre concurre con el mayor número de precandidatos, los estudios de opinión conceden cierto favoritismo a Xiomara Castro, esposa de Zelaya, quien ya sabe lo que es competir en unas elecciones presidenciales.De ser electa este domingo la empresaria de 61 años asumiría la responsabilidad de romper con más de un siglo de alternancia en el poder entre liberales y nacionalistas.El 23 de diciembre de 2020 Castro consiguió el apoyo de seis de los nueve movimientos internos de Libre, Somos+ Honduras, Fuerza de Refundación Popular, Pueblo Libre, Pueblo Organizado en Resistencia, AAA MEL y M28.Aunque apenas inició su trayectoria política nueve días después del golpe de estado contra su esposo, Xiomara muestra como aval su elección en 2016 como presidenta de Coppal-Mujeres, órgano de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).

