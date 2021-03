https://mundo.sputniknews.com/20210308/casi-13-millones-de-chilenos-dejaron-de-buscar-empleo-en-2020-debido-a-la-pandemia-1109648580.html

Casi 1,3 millones de chilenos dejaron de buscar empleo en 2020 debido a la pandemia

Casi 1,3 millones de chilenos dejaron de buscar empleo en 2020 debido a la pandemia

SANTIAGO (Sputnik) — Un total de 1.286.673 personas en Chile se alejaron del mercado laboral y decidieron no buscar empleo durante el momento más crítico de la... 08.03.2021

américa latina

chile

"Durante el trimestre mayo-julio de 2020, durante los meses más duros de la pandemia del COVID-19 en el país, un total de 1.286.673 personas declararon que la principal razón para no buscar trabajo tuvo que ver con el COVID-19", señaló el organismo a través de un comunicado.El INE explicó que estos meses fueron los que registraron la tasa de participación más baja del año, con una mínima diferencia entre hombres (49,2%) y mujeres (50,8%).Sin embargo, el organismo recalcó que la principal diferencia entre las cifras de participación de ambos sexos fueron las razones que esgrimieron para dejar el mercado laboral: mientras una gran parte de los hombres utilizaron los confinamientos y las restricciones para estudiar, la mayoría de las mujeres no buscaron empleo porque estaban realizando labores domésticas y de cuidados no remunerados."La pandemia acentuó estas diferencias de género debido al cierre de escuelas, jardines infantiles y salas cuna, que operan como lugares de cuidados para niños y niñas", aclaró el INE.Desde el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica como pandemia la enfermedad COVID-19 causada por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, detectado por primera vez a finales de 2019.En Chile se han contagiado 855.785 personas, de las cuales 21.077 fallecieron.A nivel global son 116.363.935 los casos confirmados y 2.587.225 los fallecidos, de acuerdo al último informe de la OMS.

chile

2021

Noticias

