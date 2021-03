https://mundo.sputniknews.com/20210309/el-futuro-judicial-de-puigdemont-que-le-espera-tras-perder-la-inmunidad-de-eurodiputado-1109687783.html

El futuro judicial de Puigdemont: ¿Qué le espera tras perder la inmunidad de eurodiputado?

El futuro judicial de Puigdemont: ¿Qué le espera tras perder la inmunidad de eurodiputado?

BARCELONA (Sputnik) — El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont y sus exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí perdieron la inmunidad como eurodiputados, un... 09.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-09T16:24+0000

2021-03-09T16:24+0000

2021-03-09T16:02+0000

cataluña

españa

carles puigdemont

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108868/71/1088687124_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d495904b4d4faadf6b5f56f33193279c.jpg

Así lo decidió el Pleno del Parlamento Europeo en una votación secreta que salió adelante con el apoyo de los tres grandes grupos que controlan la cámara: populares, socialistas y liberales.La Eurocámara accedió así a conceder el suplicatorio que solicitó el Tribunal Supremo de España con el fin de retirar la protección parlamentaria que obtuvieron los políticos catalanes al asumir su escaño a principios de 2020.Con esta decisión, Puigdemont y sus exconsejeros seguirán formando parte del hemiciclo pero su futuro en Bélgica dependerá de los tribunales de justicia, que podrán retomar el proceso de examinar las euroórdenes cursadas por España.Vía libre a la euroordenLa pérdida de inmunidad parlamentaria permite a las autoridades reactivar los procedimientos de extradición contra los tres exdirigentes, reclamados por la Justicia española desde finales de 2017 por el referéndum ilegal de independencia en Cataluña.El juez instructor de la causa, Pablo Llarena, les atribuye los delitos de sedición y malversación como integrantes del Gobierno que convocó la polémica votación y posteriormente declaró unilateralmente la independencia.Los procedimientos de entrega —que quedaron paralizados con su entrada en la Eurocámara— volverán a ser examinados por los tribunales de Bélgica, en el caso de Puigdemont y Comín, y Reino Unido, en el de Ponsatí.Asimismo, los políticos catalanes perderán la libertad de circulación por la Unión Europea (excepto España) que mantenían como eurodiputados y podrán ser detenidos a partir de la orden de detención emitida por el Supremo.El juez Llarena lleva más de tres años tratando de devolver a los líderes independentistas a España, aunque sus euroórdenes sufrieron varios contratiempos en los tribunales europeos.Un primer intento en 2017 fue anulado por discrepancias con el ordenamiento penal de Bélgica, mientras que la reactivación de las peticiones en 2018 cayó por defecto de forma —en el caso de los exconsejeros— y por la denegación de un tribunal de Alemania a entregar a Puigdemont por rebelión.A esto se sumó la elección de los políticos catalanes en los comicios europeos de mayo de 2019 y su posterior entrada en el Parlamento.Su pérdida de inmunidad no significa la entrega automática a España ni asegura su devolución en un futuro, aunque sí permite que de momento se reabra la vía judicial contra ellos.Un precedente a tener en cuentaPuigdemont, Comín y Ponsatí anunciaron que recurrirán la decisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitando medidas cautelares para mantener su protección parlamentaria.No obstante, la acción no impide que se cumpla el levantamiento de inmunidad y se puedan reactivar las euroórdenes.El caso de los dirigentes independentistas volverá a los tribunales de Bélgica y Reino Unido con un antecedente que podría condicionar las futuras decisiones de los jueces europeos.El pasado enero, el Tribunal de Apelación belga denegó en firme la extradición de otro exconsejero catalán, Lluís Puig, argumentando la falta de competencia del Tribunal Supremo para pedir su vuelta a España y las dudas sobre un juicio justo.La defensa de los eurodiputados se mantiene optimista, ya que espera que las resoluciones judiciales sobre sus antiguos compañeros de Gobierno se orientarán en el mismo sentido.La justicia española prepara terrenoAnte la posibilidad de que los tribunales se nieguen a entregar a los independentistas, el juez Llarena ya emprendió un nuevo frente con el planteamiento de una serie de cuestiones prejudiciales a la justicia europea.El magistrado español pretende que al TJUE se pronuncie sobre el funcionamiento de las órdenes de detención europeas, para conocer su margen legal y los criterios de un tribunal para poder denegarlas.Con esto busca adelantarse a una posible denegación de las euroórdenes sobre Puigdemont, Comín y Ponsatí y evitar que se repita el precedente de Puig.A juicio de la defensa de Puigdemont, esta batalla está perdida porque el fallo que rechazó extraditar al otro exconsejero se basaba en la jurisprudencia del TJUE.Si Luxemburgo toma en cuenta el caso de Puig y no desautoriza a la justicia belga en su respuesta al juez, "la entrega de los tres europarlamentarios a la justicia española se puede descartar", afirma el jurista.Por este motivo, con la cuestión planteada al TJUE el Supremo busca disipar cualquier duda antes de decidir cómo actuar."La justicia española no está nada contenta, no solo por la normal frustración de no ver atendidas sus peticiones, sino también porque hay una cuestión de fondo y argumentos jurídicos que hasta ahora no se dilucidaron plenamente por parte de la UE", expone Arbòs.Ante las coincidencias de dos estrategias llevadas en paralelo al TJUE, por parte de los eurodiputados y la justicia española, es posible que la respuesta del alto tribunal se demore.Una visión favorable al Supremo abriría la posibilidad a que los tribunales europeos autoricen definitivamente la entrega de los independentistas a España.Por el contrario, según Arbòs, un aval a las resoluciones belgas significaría "una especie de desautorización" a Llarena y a las actuaciones de la justicia española contra los políticos huidos.

/20210309/carles-puigdemont-hemos-perdido-la-inmunidad-pero-el-parlamento-europeo-ha-perdido-mas-que-eso-1109677112.html

/20210215/comienza-la-pugna-de-pactos-en-cataluna-nuevo-independentismo-o-nuevo-puzzle-de-izquierdas-1106445644.html

/20210309/el-juez-espanol-plantea-a-la-ue-una-cuestion-prejudicial-sobre-la-euroorden-de-puigdemont-1109685320.html

/20210215/1106603942.html

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Nora Olivé

Nora Olivé

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Nora Olivé

cataluña, carles puigdemont