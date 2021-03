https://mundo.sputniknews.com/20210308/8m-argentinas-toman-las-calles-para-pedir-un-pais-sin-violencia-de-genero--fotos-1109666233.html

8M: argentinas toman las calles para pedir un país sin violencia de género | Fotos

Este 8 de marzo de 2021 fue el primero en Argentina desde la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), a fines de diciembre pasado, que... 08.03.2021, Sputnik Mundo

américa latina

día internacional de la mujer

marcha

argentina

reportajes

Este 8M no fue un día para celebrar sino la oportunidad para demostrarle al conjunto de la sociedad argentina que siguen más vigentes que nunca los reclamos por la erradicación de las diferentes formas de violencia de género, especialmente los femicidios, que no disminuyen en el país.Cientos de mujeres adhirieron al paro internacional convocado por las organizaciones feministas combativas y el conjunto del movimiento se acercó al Congreso nacional en el centro de la ciudad de Buenos Aires para pedir por la garantía de derechos conquistados y reclamados, así como por un freno a los femicidios y a todo tipo de violencia machista.En la convocatoria exigieron la implementación a nivel nacional de la ley de IVE y garantía de acceso libre y gratuito en todo el país, la liberación de las presas por aborto y eventos obstétricos y el efectivo cumplimiento del programa obligatorio de Educación Sexual Integral (ESI).También reclamaron por la desigualdad en la remuneración —las mujeres ganan 27% menos que los varones—, el reconocimiento de las labores domésticas y de cuidado como trabajo no remunerado, como también la baja presencia femenina en los mandos de poder en los sectores público y privado, la separación de Iglesia y Estado, la violencia psicológica y el acoso sufrido en algún momento de sus vidas por casi el 100% de las mujeres.Femicidios y hartazgoArgentina es uno de los tantos países de Latinoamérica donde los femicidios no disminuyen a pesar del fortalecimiento de las campañas de las mujeres por la visibilización de la violencia de género y el castigo a los culpables, por lo que una vez más se alzaron las voces de las que se animan a reclamar por justicia y equidad.Desde el inicio de 2021, se registraron por lo menos 70 asesinatos y fue notoria la ola de casos espeluznantes de homicidios prevenibles de mujeres a lo largo y ancho del país, acompañado de la revelación consistente de la falta de acompañamiento del aparato judicial así como de los alarmantes indicios que apuntan a las fuerzas de seguridad.Argentina registró durante lo que lleva de 2021 un promedio de un femicidio, transfemicidio o travesticidio cada 26 horas y supera el ritmo de 2020, que fue de un asesinato por cuestiones de género cada 29 horas, contó la titular de la ONG pionera en el seguimiento y registro de femicidios en Argentina.Durante 2020, dos de cada 10 víctimas habían realizado al menos una denuncia y solo 19 de las 298 fueron garantizadas con medidas de protección. En el 64,5% de los casos el femicida fue la pareja o expareja de la víctima, y en el 82,4% el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima, incluida la familia (11,5%). En los últimos tres años, creció de 8% a 12% el número de víctimas que ya habían hecho la denuncia contra su agresor.

argentina

