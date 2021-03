https://mundo.sputniknews.com/20210305/8m-nada-que-festejar-en-argentina-frente-a-la-avalancha-de-femicidios-1109594440.html

8M: nada que festejar en Argentina frente a la avalancha de femicidios

8M: nada que festejar en Argentina frente a la avalancha de femicidios

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero está lejos de ser una fecha para celebrar. En Argentina, cuando se superaron los 60... 05.03.2021, Sputnik Mundo

Argentina es uno de los tantos países de Latinoamérica donde los femicidios no disminuyen a pesar del fortalecimiento de las campañas de las mujeres por la visibilización de la violencia de género y el castigo a los culpables, por lo que una vez más se alzaron las voces de las que se animan a reclamar por justicia y equidad.Desde el inicio de 2021, fue notoria la ola de casos espeluznantes de asesinatos prevenibles de mujeres a lo largo y ancho del país, acompañado de la revelación consistente de la falta de acompañamiento del aparato judicial así como de los alarmantes indicios que apuntan a las fuerzas de seguridad.Argentina registró durante lo que lleva de 2021 un promedio de un femicidio, transfemicidio o travesticidio cada 26 horas y supera el ritmo de 2020, que fue de un asesinato por cuestiones de género cada 29 horas, contó la titular de la ONG pionera en el seguimiento y registro de femicidios en Argentina.Alrededor del continente latinoamericano múltiples organizaciones y especialistas alertaron acerca de esta problemática. En noviembre de 2020, el movimiento continental Planeta Ella y la Red Latinoamericana contra la violencia de género, que nuclea a 35 organizaciones de 21 países de la región, declararon emergencia feminista en América Latina.Rico destacó la ley 27.210, sancionada en 2015, de cuerpo de abogadas y abogados para víctimas de violencia de género que, según lo indica, ofrece a las mujeres o personas disidentes violentadas la posibilidad de un patrocinio jurídico gratuito, que no se efectiviza a nivel nacional, aseguró.Una revolución progresivaLos femicidios son la forma de violencia machista más extrema, pero la lucha apunta más profundo, a las condiciones estructurales forjadas por un sistema patriarcal que se encuentra normalizado en todos los ámbitos de la sociedad."Desde 2015, con Ni Una Menos, gritamos 'basta, ya es intolerable la violencia machista' y fuimos avanzando en las demandas, fuimos aumentando la cantidad de personas que se movilizaban y se fueron sumando otras peticiones, como la legalización del aborto y las desigualdades económicas que vivimos las mujeres y personas disidentes", dijo a Sputnik Gisela Stablun, referente de la organización feminista Mala Junta.Stablun destacó que hoy se vive otra etapa en la lucha ya que hace algunos años el objetivo principal era sensibilizar a las personas que estaban en situaciones de violencia para que puedan pedir ayuda y correrse de esos vínculos violentos, mientras que ahora el problema es que las denuncias comienzan a hacerse cada vez más, pero la respuesta del Estado por ahora es ineficiente.Durante el año pasado, dos de cada 10 víctimas habían realizado al menos una denuncia y solo 19 de las 298 fueron garantizadas con medidas de protección. En el 64,5% de los casos el femicida fue la pareja o expareja de la víctima, y en el 82,4% el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima, incluida la familia (11,5%). En los últimos tres años, creció de 8% a 12% el número de víctimas que ya habían hecho la denuncia contra su agresor.El Gobierno argentino emitió el 21 de febrero un decreto para la creación de Consejo Federal para la Prevención y el Abordaje de Femicidios, Travesticidios y Transfemicidios en el ámbito del Programa Interministerial de Abordaje Integral de las Violencias Extremas por Motivos de Género, creado por la resolución conjunta de los Ministerios de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y de Mujeres, Géneros y Diversidad, un organismo dirigido a prevenir los crímenes del machismo.Stablun aseguró que en diferentes instancias no hay articulación entre los lugares que reciben las denuncias y que es necesario pensar en dispositivos que acompañen a las instituciones para incorporar la perspectiva de género ya que solo con una capacitación no alcanza.En este sentido, las mujeres de organizaciones populares como el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Frente Darío Santillán y Nuestra América convocaron a una movilización al Congreso nacional para reclamar la sanción de una ley de emergencia en violencia de género y la creación de espacios de cuidado para las hijas e hijos de las trabajadoras de la economía popular.El proyecto propone la creación de una red de atención y albergue de mujeres víctimas de violencia, para quienes la permanencia en el domicilio pudiera ponerla en riesgo a ella y sus hijos, además de un subsidio con un monto creciente según el número de hijos, que les permita cortar la dependencia económica. También plantea un programa de promotoras territoriales en prevención de violencia de género.Las diferentes organizaciones feministas se movilizarán también a la sede legislativa nacional, tomando medidas de cuidado por pandemia, y se organizarán distintas acciones locales en otros puntos del país, además de una campaña de visibilización en las redes sociales y medios de comunicación.

