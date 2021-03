https://mundo.sputniknews.com/20210306/oposicion-boliviana-busca-nuevos-lideres-en-elecciones-regionales-1109610424.html

Oposición boliviana busca nuevos líderes en elecciones regionales

Oposición boliviana busca nuevos líderes en elecciones regionales

LA PAZ (Sputnik) — Camacho, Reyes Villa y Copa, los dos primeros de extrema derecha y la tercera una disidente del socialismo gobernante, destacan entre los... 06.03.2021

Tras el fracaso de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga en los comicios nacionales de 2019 y 2020, las regionales aparecen como escenario de lanzamiento de figuras, "que sin ser nuevas tendrán legitimidad para hablar de frente al MAS (Movimiento Al Socialismo)", dijo a Sputnik el analista Vicente Guardia."El MAS debería tener contrapesos, que pueden ser Camacho, Reyes Villa y Copa, pero ojalá en un escenario de crítica, debate y concertación más allá de simples disputas de espacios de poder", sostuvo el sociólogo de Comunidad Cívica, un centro privado de estudios sociales, y docente de la Universidad de El Alto.Las elecciones de los gobiernos de los nueve departamentos y 336 municipios se realizarán al cumplirse cuatro meses del Gobierno de Luis Arce, que trajo de vuelta al MAS al poder un año después del derrocamiento de Evo Morales (2006-2019).He aquí semblanzas de los tres candidatos opositores destacados:"Macho" CamachoLuis Fernando Camacho, que usó el liderazgo del Comité Cívico del departamento de Santa Cruz (este) para saltar a la política, logró apenas el 14% como candidato presidencial en octubre de 2020 y busca ahora, con grandes posibilidades de triunfo, según las proyecciones, la gobernación de esa región, la más rica del país.De 41 años, el abogado y empresario Camacho se ganó fama de "macho" por sus encendidos discursos y desafíos a Morales conduciendo parte de las protestas que terminaron en la caída del líder indígena en noviembre de 2019.Entonces, Camacho ingresó al Palacio de Gobierno con Biblia en mano, incluso antes de que lo hiciera a la autoproclamada presidenta transitoria Jeanine Áñez, en cuya gestión participó designando a varios de sus allegados en cargos importantes.Autodefinido como defensor de principios cristianos contra el "comunismo" del MAS, del libre mercado y de la República en contraste con el vigente Estado Plurinacional, el excívico no ha ocultado su ambición de convertirse en relevo generacional de la política boliviana, a la que denuncia como corrupta.Para ello ha creado su propio partido, Creemos.Reyes VillaLa postulación de Manfred Reyes Villa a la alcaldía de Cochabamba (centro) no es el surgimiento de un nuevo líder, sino el renacimiento de un político que emergió en la década de 1990, trepó hasta ser candidato presidencial en 2002 y cayó luego en desgracia.Reyes Villa, excapitán del Ejército, de 65 años, fue alcalde de Cochabamba entre 1993 y 2000, y luego prefecto (gobernador) del departamento homónimo entre 2006 y 2008, sin llegar a concluir esta gestión porque perdió un referendo revocatorio.Enfrentó luego varios procesos por corrupción y pasó la década pasada refugiado en Estados Unidos, de donde regresó hace un año durante el gobierno transitorio, para sumarse, según dijo, al intento de impedir el retorno del MAS.Su plan de retorno a la alcaldía cochabambina casi fracasa, al ser condenado en última instancia por el Tribunal Supremo de Justicia por un caso de corrupción en su tiempo de prefecto e inhabilitado por el órgano electoral hasta que pagó una deuda al Estado de más de 300.000 dólares.Reyes Villa organizó para los comicios regionales la alianza política Súmate, que quiere convertir en partido nacional.Eva, no EvoEva Copa, de 34 años, era una senadora desconocida del MAS hasta que, en el caos del golpe de 2019, su partido la designó presidenta del Senado, y con ello cabeza de la oposición parlamentaria al régimen transitorio de Áñez.Tras el retorno del masismo al poder en noviembre pasado, apareció como favorita para ganar la candidatura oficialista a la alcaldía de El Alto, ciudad contigua a La Paz en la que el partido de Evo Morales consiguió abrumador respaldo en las dos pasadas elecciones nacionales.Pero fue derrotada en la pugna interna del MAS, que designó a otro candidato en un proceso de selección dirigido por el mismo Morales, lo que la llevó a renunciar al partido y lanzarse como candidata en las listas de Jallalla, una organización populista vinculada con sectores indigenistas radicales.Eva, con título de Trabajadora Social de la Universidad Pública de El Alto, apunta a ganar su desafío a Evo para convertirse en alcaldesa alteña con una contundente victoria, si se cumplen las proyecciones de las encuestas preelectorales.Añadió que Copa —hija de migrantes campesinos como una mayoría de los alteños— podría lograr una victoria sin precedentes por la suma de sectores descontentos del MAS, indígenas sin militancia y la incipiente clase media de la ciudad.La masista disidente tiene la oportunidad única de construir un liderazgo, según el analista.

