Socialismo boliviano busca afianzar poder en elecciones regionales

Otro analista y también docente de esa universidad, Marcelo Arequipa, sostuvo que "sería un error sacar conclusiones nacionales de unos comicios regionales" porque la gestión del Gobierno del MAS "apenas ha comenzado y no está en debate".La renovación de las autoridades de los nueve departamentos y 336 municipios del país completará la normalización institucional de Bolivia luego de la crisis política de fines de 2019, cuando el presidente Evo Morales (2006-2019) fue forzado a renunciar y relevado por la autoproclamada gobernante transitoria Jeanine Áñez.Todos contra unoAunque unida bajo la consigna "todos contra el MAS", la oposición derechista boliviana no logró forjar candidaturas únicas en las dos pasadas elecciones nacionales, ganadas por el MAS, y tampoco pudo hacerlo para los inminentes comicios subnacionales, que según encuestas reproducirían en gran parte el actual mapa político.Balcázar apuntó que el MAS, de vuelta en el Gobierno nacional desde noviembre pasado con la presidencia de Luis Arce y el control del parlamento, tiene desde las elecciones regionales de 2015 los gobiernos de seis de los nueve departamentos y de aproximadamente el 90% de los municipios.Los casos más notorios eran el ultraderechista exlíder cívico Luis Fernando Camacho, quien logró solo 14% de los votos como candidato presidencial en octubre y ahora aparece como favorito para ganar la gobernación de Santa Cruz (este), y el exgobernador y excandidato presidencial derechista Manfred Reyes Villa, que busca la alcaldía de Cochabamba (centro).El MAS controla desde 2015 las gobernaciones del departamento de Cochabamba, de los mineros occidentales Oruro y Potosí, del sureño Chuquisaca y de los amazónicos Beni y Pando.Fuerzas diversas de la oposición controlan en cambio las gobernaciones de La Paz y Santa Cruz, las más grandes del país, y la de Tarija (sur)."El MAS puede sumar una gobernación y también es posible que pierda en un departamento pequeño y tome el control de uno de los más grandes", previó Balcázar.En el terreno municipal, Arequipa dijo que parecía poco probable que el MAS gane alguna de las cuatro alcaldías más grandes (La Paz, Santa Cruz, El Alto y Cochabamba), pero esto no sería novedad ni afectaría al balance general.Arequipe se refería a que el MAS no controla actualmente ninguna de las cuatro alcaldías más grandes y, por tanto, no podría considerase derrotado si la oposición vuelve a triunfar en esas ciudades.Un caso llamativo era el de El Alto, bastión del MAS en elecciones nacionales donde una disidente de este partido, la exsenadora Eva Copa, aparecía en las proyecciones como gran favorita en una lista de un partido populista local tras haber sido descartada por la cúpula masista dominada por Evo Morales."Eva Copa representa una paliza temporal al evismo, no al masismo (…) expresa rechazo de sectores masistas a una decisión totalmente equivocada de la dirigencia", dijo.Casi 5.000El 7 de marzo serán elegidas casi 5.000 autoridades regionales que, asumirían sus cargos quinquenales a fines de marzo si no es necesaria alguna segunda vuelta de votación, según el calendario divulgado por el Tribunal Supremo Electoral.En los nueve departamentos serán elegidos los gobernadores, en varios casos vicegobernadores, corregidores y "ejecutivos regionales", además de 568 miembros de las asambleas legislativas departamentales, incluidos representantes indígenas designados según normas propias.En los municipios, serán elegidos los 336 alcaldes y los 4.016 miembros de los concejales municipales.En total, estarán en disputa 4.962 cargos departamentales y municipales.

