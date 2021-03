https://mundo.sputniknews.com/20210305/se-extravian-en-espana-parte-de-las-dosis-recibidas-de-la-vacuna-de-moderna-1109557824.html

¿Se extravía en España parte de las dosis recibidas de la vacuna de Moderna?

Los envíos de la farmacéutica Moderna acumulan aparentes extravíos. En la cuarta remesa podrían faltar 4.400 dosis de un total de 200.000 en principio... 05.03.2021, Sputnik Mundo

Las cifras que actualiza a diario el Ministerio de Sanidad sobre el proceso de vacunación no cuadran en lo que respecta al antígeno de la compañía biotecnológica de EEUU. A los ya conocidos retrasos en las entregas de las vacunas autorizadas en España a través de la UE, se une la contradicción numérica entre los envíos anunciados y los cargamentos recibidos. En concreto, el Ministerio anunció la llegada a finales de febrero de una partida de 200.000 dosis correspondiente al cuarto envío, pero en el informe de Sanidad solo se reflejan 195.600. Esta cifra se extrae luego de restar a la cantidad de dosis repartidas a las distintas regiones a fecha de 4 de marzo (387.600) el total de las tres primeras remesas repartidas (192.000 y no las 200.000 anunciadas). De este modo, a las 4.400 dosis que ahora se echan a faltar, cabe añadir otras 23.600, también de Moderna, igualmente "perdidas" en los tres primeros envíos. En definitiva, Moderna despachó el 12 de enero la primera remesa (35.700 dosis). Pero la segunda (52.000) y la tercera (127.900) las acometió con dilación (circunstancia de la que dio cuenta el Ministerio de Sanidad). Esto suma 215.600 dosis, de las que el Ministerio da cuenta solo de 192.000. La cuarta y hasta el momento última entrega, además, vio reducida la cantidad inicialmente acordada (de 383.900 dosis a 200.000). Pero de estas 200.000 únicamente se tiene constancia de 195.600. Existe la posibilidad de que estas 28.000 dosis fueran derivadas al Ministerio de Defensa, que lleva su propio cómputo, pues los integrantes de las Fuerzas Armadas de hasta 55 años de edad están siendo vacunados en tanto que representantes de profesiones de función social esencial. Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, aclaró recientemente que a tal fin se habían destinado los antígenos de Pfizer-BioNTech (14.820 dosis) y Oxford-AstraZeneca (12.200), pero no el de Moderna. Las 6.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca que también en un principio echaron a faltar las comunidades autónomas, fueron derivadas al Ministerio de Defensa, explicó Darias. En cualquier caso la confusión en torno al paradero de 28.000 dosis de las vacunas de Moderna en España es mayor que la polémica que rodea a las entregas de Pfizer y AstraZeneca, cuyos retrasos en los envíos y problemas en su producción ha sido profusamente comentada a todos los niveles.

