Eslovaquia confía en comenzar la vacunación con la rusa Sputnik V dentro de 2 semanas

Eslovaquia espera comenzar dentro de dos semanas la vacunación con el fármaco ruso contra el coronavirus Sputnik V

sputnik v (vacuna)

eslovaquia

europa

El primer lote de la vacuna Sputnik V llegó el 1 de marzo desde Moscú a la ciudad de Košice, en el este de Eslovaquia.Según afirmó el primer ministro eslovaco, Igor Matovic, en una rueda de prensa celebrada en el aeropuerto, su país decidió comprar la vacuna Sputnik V sin esperar su registro en la UE, porque "no hay tiempo para seguir esperando, no hay vacunas en el país, docenas de ciudadanos mueren todos los días de COVID-19".El titular de Salud de Eslovaquia, Marek Krajci, por su parte, firmó el 2 de marzo un permiso para usar ese fármaco ruso hasta finales de agosto de 2021.Se prevé que la responsabilidad total de la terapia con el medicamento no registrado sea asumida por el médico.Quienes deseen vacunarse con Sputnik V deberán firmar un documento correspondiente, en el que confirmarán que les informaron que la vacuna no cuenta por el momento con el reconocimiento de la EMA.La víspera, el regulador de medicamentos de la UE inició el proceso de la autorización del Sputnik V. El organismo espera que la evaluación del medicamento se realice en un tiempo más corto, pero aún no puede precisar las fechas concretas.Hasta la fecha, la vacuna rusa ya fue autorizada para su uso en más de 40 países, entre los cuales se encuentran dos países de la UE, Hungría y Eslovaquia, que decidieron no esperar la autorización de la EMA.

