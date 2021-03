https://mundo.sputniknews.com/20210302/la-lucha-de-las-personas-con-vih-para-vacunarse-contra-covid-19-en-chile-1109441420.html

La lucha de las personas con VIH para vacunarse contra COVID-19 en Chile

La lucha de las personas con VIH para vacunarse contra COVID-19 en Chile

Una férrea batalla han sostenido las personas que viven con VIH en Chile para ser vacunados contra el COVID-19. Piden ser inoculadas sin certificados que los... 02.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-02T21:57+0000

2021-03-02T21:57+0000

2021-03-02T21:58+0000

reportajes

américa latina

covid-19

coronavirus en américa latina

sida

vih

vacunación

chile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/02/1109441792_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_cb7f0e9854f71a8d276d130d1a5765ad.jpg

Desde que el Ministerio de Salud de Chile (Minsal) publicara, a fines de enero, un instructivo de vacunación para las personas con VIH, el protocolo fue rechazado por pacientes, organizaciones y activistas, tanto por no haber participado en su elaboración como por los requisitos solicitados, que violaban las normativas de confidencialidad de su diagnóstico. "El 29 de enero el Ministerio de Salud, a través del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS del Minsal, publicó el ordinario 500 que establece una serie de consideraciones para la vacunación a personas viviendo con VIH. El documento fue redactado por especialistas sin ser consultadas las agrupaciones de personas viviendo con VIH u organizaciones de personas trabajando con VIH/SIDA", señala a Sputnik el periodista y activista por los derechos de las personas seropositivas, Víctor Hugo Robles.El protocolo establecía que para vacunarse las personas con VIH debían demostrar que son enfermos crónicos, presentando "un certificado médico que acreditara el diagnostico GES 18, conocido públicamente como VIH/SIDA", detalla Robles. "Esto ha sido nefasto, porque la verdad es que la Ley del SIDA, 19.779, establece que la confidencialidad es un derecho de las personas con VIH y de hecho se encuentra penalizado con multas", comenta a Sputnik Matías Marín, estudiante de periodismo, cofundador del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH (CEVIH) y Coordinador de Comunicaciones en La Red de Jóvenes Positivos de Latinoamérica y el Caribe. Además, en el mismo instructivo se establecían otros dos requisitos clínicos para optar a la vacuna, como contar con cierta cantidad de defensas en el cuerpo, que se mide con el examen de CD4, junto con otro análisis de laboratorio que mide la carga viral de los pacientes con VIH, "es decir, indicaciones técnicas, indicaciones clínicas que tenían que ser estipuladas y demostradas a través de exámenes médicos", puntualiza Robles, quien considera que esto se transformaba en un enormes barreras para acceder a la vacuna.Primera acción legal y sus consecuenciasEstas razones motivaron que el 3 de febrero Víctor Hugo Robles presentara un recurso de protección ante la Justicia, denunciando la vulneración de la confidencialidad protegida por la Ley de SIDA por parte del Ministerio de Salud. Dicho exhorto es acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que provocó la modificación del protocolo 500. "Después de interpuesto el recurso de protección en las primeras semanas de febrero, el Ministerio de Salud reaccionó a todas nuestras acciones, nuestra presión social, mediática y judicial, y modificó este ordinario número 500 en una consideración, en un explicativo del ordinario 500, eliminando la obligación de la presentación del certificado del GES 18", detalla Robles.Diez días después, el 16 de febrero y por tercera vez, el Minsal modificó el protocolo de vacunación COVID-19 para personas que viven con VIH y publicó el ordinario 706, que señala que no es necesario presentar ningún tipo de certificado médico al momento de la vacunación, pero mantiene la declaración verbal. "La persona al ir a vacunarse tenía que presentar algún documento que acreditara su estado serológico, su estado positivo. Se logró que eso no se hiciera, sin embargo, las personas van a tener que identificarse de alguna manera, decir que son cero positivos, que viven con VIH, verbalmente", explica a Sputnik, Vasili Deliyanis, director ejecutivo de Fundación Diversifica.Para Robles, en Chile, antes de morir físicamente por enfermedades provocadas por el SIDA, "las personas morimos socialmente producto de la discriminación, del estigma y de la discriminación laboral, social, afectiva y amorosa".Apoyo de la sociedad civil Los defensores de los derechos de las personas viviendo con VIH resaltan que todas las rectificaciones realizadas al instructivo del Minsal se han logrado mediante la presión ejercida por la sociedad civil —como gremios profesionales, organizaciones sociales y algunos parlamentarios—, no por la diligencia de las autoridades político-sanitarias. De hecho, Víctor Hugo Robles advierte que se va a cumplir un mes desde que interpuso el recurso de protección que solicita al Minsal evacuar un informe sobre el protocolo y que la Corte se pronuncie. Para el periodista, el Poder Judicial ha actuado de un modo muy lento, "considerando que lo que se está demandando aquí son situaciones urgentes, vitales, que afectan la vida, afectan la salud psíquica y la salud física de las personas. Hasta ahora tampoco tenemos informe legal del Ministerio de Salud".Sin embargo, destaca que esta discusión se ha dado a nivel público, en los medios de comunicación y redes sociales, "recibiendo el apoyo a nuestra causa porque se respete la confidencialidad del diagnóstico, y que las personas seropositivas seamos vacunadas en los centros de atención de personas viviendo con VIH".La última batallaEl jueves 26 de febrero se comenzó a vacunar contra el COVID-19 en Chile a personas con enfermedades crónicas, pacientes dializados y trasplantados. Sin embargo, las alrededor de 67.000 personas que viven con VIH en el país siguen luchando contra el último instructivo del Minsal, específicamente porque aún no se refiere a su petición de que puedan ser vacunadas en sus centros de atención habituales, donde consideran no se vulneraría el derecho a la confidencialidad en el diagnóstico. "Aún están pendientes dónde se inocula a una persona viviendo con VIH. En Arica aún estamos esperando que se nos llame y se reagende la vacunación como se había estado haciendo en el centro UNACCES [Unidad de Atención y Control en Salud Sexual] donde las personas viviendo con VIH obviamente se sienten seguras y protegidas, tanto por su confidencialidad como de no tener que exponerse al COVID en otra situación, con otras personas", comenta Rosa Trigo de Juntos por la Vida de Arica, activista por los derechos de las mujeres viviendo con VIH, en diálogo con Sputnik.Robles recalca que son muchas las organizaciones, los activistas y los colegios profesionales que insisten en que habiliten lugares específicos para personas seropositivas, y no que quede bajo discrecionalidad de cada servicio sanitario de cada región. Tanto el Colegio Médico, el Colegio de Matronas, como el Colegio de Enfermeras han solicitado que las personas viviendo con VIH sean vacunadas en espacios seguros y protegidos, "como son los Centros de Atención en VIH que son más de 50 en el país y las Unidades de Atención y Control de Salud Sexual", especifica Robles. Para Luis Zambrano de la Agrupación Vida Más del Hospital Sotero del Río, esta solicitud resulta una medida lógica, que en su opinión no debiera de ameritar grandes costos. "Es realmente impresentable esa falta de escucha y esa falta de empatía a esta patología que, finalmente, en este país aún sigue siendo discriminatoria", señala en conversación con Sputnik. Por ello, la profesora e investigadora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile y especialista en VIH Valeria Stuardo invita a la autoridad competente, al Ministerio de Salud, a que habilite todos los Centros de Atención de Personas Viviendo con VIH, para que "puedan acudir a estos centros a vacunarse de forma tranquila y además sin sentirse vulnerados en sus derechos básicos, que además están estipulados por ley".Si esto no avanza pronto, Robles explica que en términos legales van a pedirle a la Corte de Apelaciones "que acoja nuestra orden de no innovar, y que ordene al Hospital San José que se vacune contra el COVID-19, así como lo van a hacer con las personas viviendo con VIH del Hospital de Arica, Osorno, Puerto Montt y Castro".

/20201201/el-vih-y-la-pandemia-de-covid-19-radiografia-de-latinoamerica-1093681480.html

/20210211/chile-quinto-pais-del-mundo-con-mas-vacunas-de-covid-19-administradas-1101145653.html

/20210301/retorno-a-clases-en-chile-la-extenuante-pulseada-que-gano-el-gobierno-1109382731.html

/20201201/sida-la-pandemia-que-se-acerca-a-cumplir-las-4-decadas-1093693279.html

/20200422/las-personas-con-vih-y-sida-temen-mas-discriminacion-por-contagios-de-covid-19-1091189353.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

reportajes, covid-19, coronavirus en américa latina, sida, vih, vacunación, chile