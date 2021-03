Expresidente armenio pide más implicación a los militares para sacar al país de la crisis

https://mundo.sputniknews.com/20210304/expresidente-armenio-pide-mas-implicacion-a-los-militares-para-sacar-al-pais-de-la-crisis-1109512197.html

EREVÁN (Sputnik) — El expresidente armenio, Robert Kocharián, señaló en una sesión informativa para los medios que los militares del país se contienen... 04.03.2021, Sputnik Mundo

"A mi juicio, [los militares] muestran demasiada mesura, podrían ser mucho más activos", dijo.Kocharián dijo que los militares hacen política y criticó la declaración del primer ministro, Nikol Pashinián, de que el proceder de los militares podría calificarse como una intentona golpista."Si los militares quieren hacerse responsables del destino del país, no hay que descartar que den pasos en ese sentido", declaró.Al mismo tiempo afirmó que "de momento todo lo hecho hasta ahora no rebasa el marco constitucional".Kocharián anunció que planea postularse para volver a ocupar la presidencia de Armenia."Puesto que dije que planeo participar en las elecciones extraordinarias, si éstas se celebran, significa que aspiro a ganarlas, en otro caso qué sentido tendría participar. También significa que pretendo efectuar cambios en el país", señaló.Según Kocharán, él tiene suficiente experiencia para dirigir el país y apoya la exigencia de la oposición y de los militares sobre la destitución del primer ministro, Nikol Pashinián."Creo tener suficiente experiencia para recuperar el carácter previsible del desarrollo del país, de imprimirle dinamismo y gobernabilidad", dijo.También señaló que Armenia necesitará vivir un período de transición que dure aproximadamente un año.Una nueva crisis política estalló en Ereván tras el lapsus del primer ministro, Nikol Pashinián, quien afirmó en una entrevista que los misiles de los sistemas Iskander "no detonaron del todo o lo hicieron al 10%" durante la reciente escalada del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán en Nagorno Karabaj.El jefe adjunto del Estado Mayor General (EMG) de las FFAA de Armenia se rió de lo dicho por el primer ministro, por lo que fue destituido. Después Pashinián recomendó al jefe del EMG presentar la dimisión.Los militares emitieron una declaración en que exigieron la dimisión del propio Pashinián, lo que éste calificó como una intentona golpista e instó a sus partidarios a lanzarse a la calle.La oposición a su vez edificó barricadas, desplegó una acampada cerca de la sede del Parlamento y se niega a dialogar con las autoridades exigiendo la destitución del primer ministro.

