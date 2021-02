https://mundo.sputniknews.com/20210226/baku-llama-anecdotico-el-comentario-del-lider-armenio-sobre-misiles-iskander-1109273744.html

Bakú llama "anecdótico" el comentario del líder armenio sobre misiles Iskander

BAKÚ (Sputnik) — El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, calificó de "anecdótico" el comentario del líder armenio sobre supuestos fallos de misiles Iskander... 26.02.2021

"No se han observado lanzamientos de misiles Iskander […] Hemos vuelto a preguntarlo pero no, no se han registrado", declaró Aliyev en una conferencia de prensa.El primer ministro armenio, Nikol Pashinián, afirmó el 23 de febrero que los misiles rusos Iskander que tiene el Ejército de Armenia "no detonaron del todo o lo hicieron al 10%" en Nagorno Karabaj. Su comentario acabó por provocar una crisis política en Ereván luego de que el número dos de la cadena de mando del Ejército, el general Tigrán Jachatrián, fuera cesado en el cargo después de reírse de las palabras de Pashinián.Tras el despido de Jachatrián, la cúpula castrense exigió la dimisión de Pashinián que, a su vez, denunció un intento de golpe militar y apartó del cargo al jefe del Estado Mayor General, Onik Gasparián.Aliyev calificó las palabras de Pashinián como "un lapsus".También el Ministerio de Defensa ruso expresó su asombro por el comentario de Pashinián, al precisar que todos los misiles Iskander exportados a Armenia habían permanecido en los depósitos militares durante la última espiral del conflicto en Nagorno Karabaj.Crisis política en ArmeniaEl presidente de Azerbaiyán señaló a Pashinián como el responsable de la crisis política en ese país.El Gobierno de Nikol Pashinián lleva a Armenia al abismo y la destrucción, advirtió Aliyev, antes de remarcar que lo que sucede en ese país es "un asunto interno de los armenios".La oposición y el Ejército de Armenia exigen la dimisión de Pashinián después de que este firmara en noviembre pasado un acuerdo con Azerbaiyán que puso fin a los combates armados en Nagorno Karabaj. Muchos ven este pacto como una capitulación de Armenia.Según las condiciones del armisticio, varios territorios de Nagorno Karabaj pasaron al control de los azeríes.Las fuerzas opositoras reclaman el nombramiento del veterano político Vazgen Manukián como nuevo primer ministro del país.Acuerdos sobre Nagorno KarabajEl presidente de Azerbaiyán también sostuvo que Armenia, pese a la crisis política que atraviesa, tiene que cumplir el armisticio de noviembre pasado que puso fin a los combates en Nagorno Karabaj.Aliyev insistió en que las autoridades de Ereván tienen que honrar el trato, de lo contrario "Armenia se verá más perjudicada".Según las condiciones del armisticio, varios territorios de Nagorno Karabaj pasaron al control de los azeríes.Además, Aliyev aseguró que Azerbaiyán entregó a Armenia a todos los prisioneros de guerra tras el cese de hostilidades en Nagorno Karabaj.El mandatario calificó de improcedentes las especulaciones sobre lo contrario por parte de Armenia u otros países.A mediados de enero pasado, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, mencionó que un grupo numeroso de reclutas armenios fue enviado a la zona de Hadrut a fines de noviembre y que 62 de ellos fueron tomados prisioneros a principios de diciembre, casi un mes después del acuerdo sobre el cese de hostilidades.Aeropuerto internacional en FuziliAsimismo, Ilham Aliyev dijo que el distrito de Fuzuli, totalmente recuperado por las fuerzas azerbaiyanas durante la reciente escalada de conflicto en Nagorno Karabaj, tendrá un aeropuerto internacional este año."Por lo que respecta al aeropuerto en Fuzuli, las obras han comenzado ya. Vamos resolviendo de manera expedita los asuntos relacionados con el desminado. Limpiar este territorio era la tarea prioritaria, ese proceso va a concluir pronto", declaró Aliyev.El mandatario azerbaiyano señaló que el aeropuerto "será internacional". "Si todo va acorde al plan, se hará operativo a principios del próximo otoño [boreal]", agregó.Restauración de Nagorno KarabajAzerbaiyán se propone atraer a las compañías de sus países amigos, incluida Rusia, para reconstruir las localidades de Nagorno Karabaj que pasaron bajo control de las fuerzas azeríes, declaró Ilham Aliyev.Señaló que Bakú ya está recibiendo solicitudes desde varios países para la construcción de la infraestructura en la región, en particular, se trata de carreteras, puentes y centrales eléctricas."El territorio liberado es de más de 10.000 kilómetros cuadrados. El trabajo será suficiente para todos los amigos de Azerbaiyán", agregó.Acuerdo de paz entre Bakú y ErevánBakú está dispuesto a normalizar las relaciones con Ereván y no descarta la posibilidad de firmar un acuerdo de paz, declaró Aliyev.Si Ereván no va a "engañar", Bakú, según el presidente, "está dispuesto a fortalecer los contactos" con Armenia.ContextoLas hostilidades en Nagorno Karabaj, que volvieron a estallar a fines de septiembre pasado y provocaron miles de muertos durante un mes y medio de combates, cesaron el 10 de noviembre en virtud de una declaración adoptada por los líderes de Armenia, Azerbaiyán y Rusia.Por acuerdo entre las partes, Rusia envió fuerzas de paz a la zona del conflicto, por cinco años en un principio. El contingente, de unos 2.000 efectivos, se desplegó paralelamente a la retirada de fuerzas armenias desde los distritos azerbaiyanos de Agdam, Kelbecer (Kalbajar) y Lachín, ocupados durante la guerra de 1992-1994.Conforme a la declaración tripartita, los bandos en conflicto han de permanecer en sus posiciones actuales, realizar un intercambio de prisioneros de guerra, otros detenidos y cuerpos de los caídos.Los militares rusos ejercerán el control de la línea divisoria entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas, así como del corredor de Lachín, que conecta a Nagorno Karabaj con Armenia. Por su parte, Ereván deberá garantizar el transporte entre la república autónoma de Najicheván, el enclave azerbaiyano que se encuentra entre Armenia, Irán y Turquía, y las zonas del oeste de Azerbaiyán.

