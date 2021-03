https://mundo.sputniknews.com/20210304/crisis-politica-se-encamina-armenia-a-elecciones-anticipadas-1109504262.html

Crisis política: ¿se encamina Armenia a elecciones anticipadas?

Crisis política: ¿se encamina Armenia a elecciones anticipadas?

La derrota militar frente a Azerbaiyán en la región de Nagorno Karabaj elevó la tensión entre oficialismo y oposición en Armenia. Ante los pedidos de dimisión... 04.03.2021, Sputnik Mundo

Crisis política: ¿se encamina Armenia a elecciones anticipadas?

El primer ministro armenio Nikol Pashinián se mostró dispuesto a convocar elecciones anticipadas para contener los pedidos de dimisión por parte de la oposición.La puja entre el oficialismo y la oposición deriva de la derrota militar del país frente a Azerbaiyán en la disputada zona de Nagorno Karabaj. "La pérdida de miles de vidas de jóvenes soldados no puede dejar de tener consecuencias", señaló el analista Rubén Mozian."La renuncia de Pashinián no sólo fue reclamada por una coalición de 17 partidos, sino por altas autoridades, que lo dijeron de forma más o menos velada", dijo.El presidente de la Fundación Siranúsh y Boghós Arzumanian –destacadas instituciones de la comunidad armenia en Argentina– sostuvo que si bien "el conflicto armado se interrumpió por la intervención de Rusia y el envío de fuerzas de paz", aún "no hay una solución estable"."No solo por las ganancias territoriales, sino por la falta de visualización de una solución definitiva. Esto es casi un poco más que una tregua", apuntó Mozian, quien subrayó "el deseo de protagonismo de Turquía en el Cáucaso Sur".Respecto al premier, recordó que "llegó al poder hace dos años y medio con una fuerza irrefrenable", aunque "evaluar su apoyo popular actual es difícil". "Ese respaldo debería manifestarse a través de elecciones extraordinarias, que es la tendencia de Pashinián", explicó.En caso de concretarse el adelanto de comicios, resta conocer si la oposición "se presentará en forma unida". Quienes se oponen a Pashinián "tienen su propio candidato a primer ministro, Vazgen Manukián, uno de los protagonistas de la Armenia independiente hace 30 años".Muro fronterizo con Haití: "La continuidad de la política xenófoba de República Dominicana"El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, anunció recientemente la construcción de un muro entre su país y Haití con el fin, según declaró, de poner fin a los problemas de la inmigración ilegal y el narcotráfico."La construcción del muro empezaría en septiembre y no es más que la continuación de una política racista de parte de República Dominicana hacia Haití", afirmó el historiador y académico Juan Francisco Martínez Peria.En ese sentido, recordó que "hay una fuerte migración haitiana a Dominicana y un genocidio en 1937 durante el mandato de Trujillo".El autor del libro ¡Libertad o muerte! Historia de la Revolución Haitiana señaló que esta postura hacia sus vecinos "se construyó desde el siglo XIX, cuando la élite dominicana afirma mucho la idea de país de herencia blanca y católica frente a Haití como un país salvaje y bárbaro".De hecho, esta concepción "se consolidó en la época de Trujillo que tiene una difusión muy grande en la educación y los medios de comunicación, por lo que a su vez tiene un arraigo muy fuerte dentro de la población".En tanto, Haití vive una profunda crisis institucional, con una oposición que reclama en las calles la renuncia del presidente Jovenel Moïse, cuyo mandato habría expirado el pasado 7 de febrero, hecho que el mandatario niega."Claramente estamos hablando de un gobierno de facto", sostuvo Martínez Peria. La promesa del presidente de reformar la Constitución sirve "para lavarle la cara a su gobierno y darle legitimidad".En el programa se informó a su vez acerca del ataque con cohetes a una base militar que alberga tropas de EEUU en Irak; la represión a las manifestaciones pacíficas en Birmania; y la renuncia del presidente ecuatoriano Lenín Moreno a su partido.También se informó sobre la vacunación secreta de las hermanas del rey de España en Emiratos Árabes Unidos; y la ley que permite a las altas funcionarias de Reino Unido tomarse licencia por maternidad sin tener que renunciar a su cargo.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

armenia

rusia

