Fuerzas desiguales: ¿estaba Armenia destinada a perder la guerra contra Azerbaiyán?

Fuerzas desiguales: ¿estaba Armenia destinada a perder la guerra contra Azerbaiyán?

En la reciente guerra por Nagorno Karabaj, Armenia fue derrotada porque las fuerzas de Azerbaiyán y las suyas propias eran muy desiguales. Bakú tenía más... 25.02.2021, Sputnik Mundo

Armenia es un país pequeño. Tiene tres millones de habitantes, y en Nagorno Karabaj vivían solo 150.000 armenios. Azerbaiyán, sin embargo, tiene 9 millones de habitantes, y en Turquía, que apoyó activamente a Bakú, viven unos 80 millones de personas. Moumdjian admite que en ningún momento creía que Armenia pudiese ganar la guerra. El bando opuesto a Armenia tenía más tecnología y más fuerzas a su disposición. El poderío de Turquía es indudable, destaca. Y el país otomano recurre también a su poder blando en otras partes del planeta. Incluso en Argentina tiene intereses económicos. Para el entrevistado, Turquía es un país que piensa en sus movimientos de manera estratégica. Armenia, dice, no, ya que carece de un poderío económico capaz de proyectar su poder blando en terceros países.Hoy Armenia tiene que elegir entre dos opciones, cree el argentino. Seguir discutiendo sobre el genocidio armenio u optar por sentarse en la mesa a negociar con el presidente turco. Por ahora, el Estado armenio carece de organización, algo que se refleja en el estado de su Ejército, sostiene.Los ejemplos más patentes de la desorganización en el Ejército armenio se perciben en los problemas que sufrió su logística durante la guerra. El suministro de armas y de alimentos al frente se encontró con muchas trabas y obstáculos. Para prueba, que el mando militar enviase soldados a las trincheras y que estos no fuesen capaces de comunicarse con otras unidades.Moumdjian pone también en duda la labor de los servicios de inteligencia de las fuerzas armenias. Sostiene que carecían de la capacidad necesaria para obtener información secreta del enemigo.Los armenios, un obstáculo en el sueño panturquistaLa revolución de 2018 trajo a Nikol Pashinián al centro de la escena política de Armenia. El nuevo primer ministro contó con el apoyo de la población del país, y dio un giro a la situación interna de Armenia. Y sin embargo, ahora es visto como el principal culpable de que su país haya perdido la guerra. Muchos exigen su renuncia.A pesar de aquellos contrarios a Pashinián, el primer ministro goza de un apoyo sólido entre la población. "Es una situación bastante rara", apunta el argentino.Con o sin Pashinián, los armenios ahora tienen que elegir el lugar que ocupará el país en el mundo y redibujar las relaciones con su principal vecino, Turquía. En este sentido, es de esperar que Armenia pronto haga frente al concepto del panturquismo, es decir, a la idea de la unidad de todos los pueblos túrquicos, cuyos territorios alcanzan China y la India, pone de relieve. Según Moumdjian, Armenia es "un obstáculo natural" que impide a Ankara tener un vínculo directo con el resto del mundo túrquico. Motivo por el que actualmente se baraje la posibilidad de construir un paso entre Azerbaiyán y Turquía a través del territorio armenio. Así lo estipulan las cláusulas del acuerdo que firmaron ambos países en noviembre de 2020 y que puso fin al conflicto de 2020.Tal y como explica Moumdjian, Armenia se está erigiendo como un Estado independiente desde 1991. Durante su época como república de la Unión Soviética, Ereván estuvo convencido de que no sería atacado por nadie. Algo que cambió cuando el país comunista empezó a desmoronarse.Los armenios sí ganaron en la guerra que se libró entre 1988 y 1994 contra los azeríes, pero el precio que pagaron en la de 2020 es casi idéntico al del conflicto de finales del siglo XX. Hay dos diferencias principales, esgrime. La primera, que la reciente contienda duró solo 45 días, y, la segunda, que esta vez los armenios sufrieron una derrota. La intensidad de los combates determinó el triste desenlace para Armenia.Esta guerra también destacó por la gran cantidad de armamento que fue usado: drones, aviones, artillería... Y son muchas las razones que hay que analizar para entender por qué Armenia salió malparada en 2020. Aunque, en cualquier caso, prosigue, la poca preparación de los armenios abocó a su país a la derrota desde el principio.Armenia, en una posición débilEl argentino es partidario de que Armenia se siente a negociar con Azerbaiyán y Turquía "para ver qué lugar ocupa Ereván en esa relación". Y es que, a día de hoy, esa relación es bastante peligrosa. "Dos amigos y su enemigo", resume. Las dos naciones hermanadas, Turquía y Azerbaiyán, poseen un considerable poderío económico al cual los conflictos armados parecen no haber afectado. Sin embargo, la república autoproclamada de Artsaj —como también es llamado Nagorno Karabaj— ha pasado por tres guerras en tres décadas: una entre 1988 y 1994, la de 2016 y la más reciente, de 2020. Para Armenia, protectora de Artsaj, es muy difícil desarrollarse como país porque destina una gran parte de su presupuesto a la compra de armamento, enfatizó Moumdjian. Tal como recuerda Moumdjian, el Estado armenio posee recursos naturales limitados, si bien sí se abastece de la energía casi por completo gracias a su central atómica. Si Turquía ve que Armenia opta por el desarrollo y que se arma demasiado rápido, a Erdogan "no le costará mucho lanzar una campaña militar contra Ereván para que el Estado armenio quede atrasado unos 15 años", asegura. La reducida población de Armenia juega en contra de los intereses del país. Y es que casi cada década Ereván envía a sus jóvenes a la guerra, a pesar de sus tres millones de habitantes. Si el país envía al frente a jóvenes que ni siquiera se han graduado de la universidad, se verá privado de su principal fuerza motriz e incapaz de crecer económicamente. Sostiene que se debe prestar más atención a la región, y agrega que Rusia ha de tener una estrategia para ella.¿Es posible una revancha a largo plazo?Si bien podríamos ver a uno de los beligerantes en Nagorno Karabaj buscar la revancha, el papel de Rusia como mediadora es una garantía. Para los dos bandos será difícil llevar a la práctica sus planes, explica. Y es que a día de hoy la seguridad de Artsaj está en manos de Moscú. No está claro, dice Moumdjian, si se pondrá del lado de los armenios, pero algo sí es seguro: que las fuerzas rusas están en Armenia y en Artsaj, advierte. Por otra parte, el futuro de Nagorno Karabaj como entidad administrativa, recuerda el argentino, no se abordó ni, de hecho, se menciona en los acuerdos firmados por Armenia y Azerbaiyán.Por ahora lo que sí es cierto es que un ataque contra Azerbaiyán no está entre los planes de Armenia. Para invadir, explica, es necesario poseer una fuerza tres veces mayor que la del bando contrario. Y Armenia nunca tendrá un Ejército tan numeroso. Atacar a Azerbaiyán en Karabaj se convierte, por tanto, en misión imposible para los armenios.Bakú tampoco podrá atacar sin el apoyo de Turquía. Su capacidad para atacar dependerá completamente de los planes de Ankara, concluye.

2021

