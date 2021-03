https://mundo.sputniknews.com/20210303/rusia-califica-de-injerencistas-las-sanciones-de-eeuu-y-europa-por-caso-navalni--1109477577.html

Rusia califica de "injerencistas" las sanciones de EEUU y Europa por caso Navalni

Rusia califica de "injerencistas" las sanciones de EEUU y Europa por caso Navalni

Moscú responderá de manera adecuada a las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea impusieron a varios ciudadanos y entidades rusos por el caso del... 03.03.2021, Sputnik Mundo

"No es más que una injerencia en los asuntos internos de nuestro país. Las restricciones de Washington y Bruselas perjudican las relaciones con Moscú", declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.En cuanto a las acusaciones europeas y estadounidenses del supuesto envenenamiento de Navalni, Peskov instó a esos países a compartir las evidencias que tuvieran para resolver el caso.La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajarova, anunció por su parte que “Rusia responderá a las sanciones de EEUU con unas medidas que no necesariamente sean simétricas”."La Administración de EEUU dio un paso hostil y antirruso, al anunciar junto con la Unión Europea las nuevas sanciones con las que pretende 'castigar´ a Moscú", resaltó la alta diplomática.Washington anunció el 2 de marzo sanciones a 14 entidades, en su mayoría rusas, por "fabricar armas químicas y biológicas", las restricciones de visado para varios individuos y también restringió determinadas exportaciones a Rusia, entre otras medidas.Para el politólogo ruso Vitali Volchkov, el listado norteamericano de sanciones a compañías rusas es "rebuscado e inconvincente". "Por ejemplo, en su información no se señala que, de conformidad con tratados internacionales, nosotros destruimos nuestro arsenal de armas químicas, mientras que los norteamericanos no lo han hecho aún. Tampoco se menciona que en EEUU existe una cantidad mucho mayor de compañías que participan en la producción del arma química", indicó Volchkov al agregar que "para los norteamericanos es importante la alharaca en torno al caso Navalni".En otras noticiasRusia registró 10.535 contagios de COVID-19 y 452 decesos por esta causa en el último día, informó este 3 de marzo el centro operativo nacional para la lucha contra el coronavirus.La mayoría de los nuevos contagios fueron detectados en la capital rusa (1.284), en San Petersburgo (962) y en la provincia de Moscú (691).Con la defunción de 452 pacientes en el último día, el total de fallecidos por COVID-19 en Rusia ascendió a 87.348. La víspera fueron notificados 10.565 contagios y 441 decesos.Según el centro operativo, 15.694 personas recibieron el alta médica en las últimas 24 horas, con lo que el total de pacientes recuperados se elevó a 3.853.734.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, llamó a las fuerzas de seguridad a actuar ante los sujetos que involucran a menores de edad en actividades ilegales."Se debe rastrear Internet e identificar a las personas que implican a niños y adolescentes en los actos ilegales. Implicar a los menores de edad en actos callejeros ilícitos va contra la ley y en consonancia se tiene que reaccionar", resaltó Putin al intervenir en una reunión con los altos cargos del Ministerio del Interior de Rusia.Estos y otros temas en El Punto.

