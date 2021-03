https://mundo.sputniknews.com/20210302/largas-colas-de-profesores-para-vacunarse-frente-al-covid-19-en-espana--video-1109425763.html

Largas colas de profesores para vacunarse frente al COVID-19 en España | Vídeo

Largas colas de profesores para vacunarse frente al COVID-19 en España | Vídeo

La extensión de la campaña de vacunación masiva contra el COVID-19 a colectivos esenciales como docentes y médicos produce en Madrid imágenes de enormes filas... 02.03.2021, Sputnik Mundo

Tras proceder a vacunar al espectro de población de mayor riesgo, sito en residencias de ancianos, y una vez en curso el proceso para inmunizar a los mayores de 80 años, llegó el turno para el ámbito de población de profesiones esenciales, como fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, personal sanitario y docentes. Si bien se inoculó a los primeros con el antígeno de BioNTech-Pfizer, a los segundos se está administrando el preparado de Oxford-AstraZeneca.El turno de profesores y maestros comenzó el 25 de febrero. En Madrid, el hospital de pandemias Isabel Zendal es uno de los puntos de vacunación. La aglomeración en sus inmediaciones entre finales de febrero y principios de mes es notoria. Allí el 1 de marzo se podía ver una enorme fila que daba la vuelta al recinto. Todo el mundo acude con cita previa y, según informes locales, se estima que al día se puedan vacunar unas 8.000 personas en esta instalación. De acuerdo con los datos aportados por el Ministerio de Sanidad a última hora del 1 de marzo, En España se ha inyectado al menos una dosis a 3.829.465 personas, mientras que 1.261.848 recibieron la pauta de completa de inmunización. El país acumula 3.204.531 casos de contagio y 69.609 fallecimientos relacionados con la enfermedad, según datos recopilados por el Ministerio. Bajas en los centros educativosEl orden y criterio a seguir para vacunar a los docentes no está del todo claro. De resultas, el lunes 1 de marzo la actividad no fue normal en varios centros escolares de la Comunidad de Madrid, habida cuenta de que en algunos centros parte del profesorado no se presentó al trabajo debido a las molestias ocasionadas por los efectos secundarios de la vacuna. Solo en Leganés, localidad al sur de Madrid, 91 docentes están de baja por la fiebre y el malestar general posterior al día del pinchazo, según la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (FAPA) Giner de los Ríos. Y según cálculos del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el de mayor implantación en el sector de la enseñanza, "entre un tercio y la mitad de los vacunados está de baja". "Mientras en un centro faltan 18 profesores porque han vacunado a toda la plantilla, en el centro de al lado no han vacunado a nadie", declaró al diario Público la secretaria general de Enseñanza de de CCOO en Madrid, Isabel Galvín. De acuerdo con los datos del Gobierno regional, 24.176 docentes ya han recibido la primera dosis, pero solo admite algo más de medio centenar de bajas. FAPA cree que la cifra es mucho mayor, pues el proceso de vacunación se entabló en los últimos días en "Torrejón de Ardoz, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, San Fernando de Henares y parte de la capital".

