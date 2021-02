https://mundo.sputniknews.com/20210225/es-un-nuevo-comienzo-mayores-recobran-la-normalidad-tras-vacunarse-contra-el-covid-19--video-1109236171.html

"Es un nuevo comienzo": mayores recobran la normalidad tras vacunarse contra el COVID-19 | Vídeo

Usuarios de varias residencias de mayores en España han salido a las calles por primera vez en un año a realizar actividades lúdicas: desde ir al teatro hasta... 25.02.2021, Sputnik Mundo

Los minibús llegan al Teatro EDP Gran Vía. En su interior van los usuarios de la residencia de mayores Los Nogales en Madrid. Es la primera salida que realizan de sus centros en el último año desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Los 170 mayores han podido salir gracias a la vacuna contra el coronavirus. Ellos y los trabajadores de las residencias fueron los primeros en inmunizarse. El Teatro EDP Gran Vía ha celebrado el 24 de febrero un espectáculo para los mayores de residencias de Madrid que ya han recibido la vacuna contra el coronavirus. Ha sido su primera salida desde el confinamiento.El centro cultural ha realizado esta función de manera gratuita con el fin de homenajear a los mayores de las residencias. "Hace ya mucho [tiempo] que no venía al teatro, entonces venir aquí es genial, además nos llevan y nos traen, así que es maravilloso", explicó Angelina, una de las asistentes. Por su parte, el actor del monólogo que fueron a ver, Santi Rodríguez, dijo que "el humor es fundamental y ahora más que nunca". No han sido los únicos que han podido disfrutar del exterior. También lo han hecho los usuarios de la residencia Alzina de Cunit en Tarragona después de estar todo un año sin pisar el suelo de la calle. En su caso, 50 residentes han disfrutado de un agradable paseo por la playa en un tren turístico.Cabe recordar que en la mayoría de comunidades autónomas en España persisten las restricciones de movilidad y de aforo en espacios públicos y culturales. En concreto en la Comunidad de Madrid, los cines, teatros, auditorios, circos de carpa y espacios similares podrán desarrollar su actividad contando con butacas preasignadas, siempre que no superen el 75% del aforo permitido en cada sala.

