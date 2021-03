https://mundo.sputniknews.com/20210302/como-elegir-bien-y-disfrutar-de-una-naranja-fresca-1109410609.html

Cómo elegir bien y disfrutar de una naranja fresca

La naranja es una de las frutas más populares del mundo, pero, ¿cómo escogerla fresca y rica en el supermercado incluso fuera de temporada? 02.03.2021

Una naranja recién arrancada del árbol tiene un aroma fuerte; además, es dura al tacto. "La naranja fresca debe estar dura, tersa y tener cierto peso", explica Marta Martínez, fundadora de la finca de naranjos y olivos La Calera, a ABC. Una naranja un poco blanda tampoco es que haya caducado, y se puede consumir perfectamente, pero podría llevar varios días fuera del árbol.Además, el cáliz de la fruta debe estar verde. Se trata de "una especie de botón que tiene la naranja en la parte superior y que si no se ha secado significa que la naranja estaba en el árbol hace pocos días", agrega Martínez. Que una naranja tenga unas hojas frescas y verdes, sin arrugas, también es una buena señal.La piel de la naranja también merece atención, aunque no demasiada. "A veces las naranjas tienen desperfectos en la piel y son rechazadas en muchas ocasiones por ese motivo, pero si el defecto ya está cicatrizado y seco es algo normal y no afecta a la calidad de la naranja", relata la experta.Cuánto aguantan las naranjasMartínez explica que a diferencia de las frutas climatéricas, como los plátanos o los aguacates, las cítricas maduran en el árbol y después de ser recogidas ya casi no son capaces de madurar. Si se guardan de manera correcta, las naranjas son comestibles durante varias semanas. Para ello deben estar en un lugar fresco, aireado, alejado de zonas con calor, sin humedad y sin otras frutas."Las naranjas aguantan bien a temperatura ambiente en el frutero, pero si vamos a tardar varios días en consumirlas otra opción muy buena es meterlas en la nevera, ya que los cítricos se conservan perfectamente a 4 o 5 grados", recomienda la experta, y destaca que vale la pena ponerlas en un cajón para que no les dé el frío directo. Por qué son tan buenas para la saludEsta fruta es originaria del sureste de China y del norte de Birmania, por lo que en alemán, por ejemplo, se conoce como apfelsine (manzana china). Los árabes la introdujeron en el sur de España en el siglo X, pero aquella era la naranja amarga y no la fruta que conocemos y amamos hoy en día. No fue hasta el siglo XV cuando la naranja dulce apareció en Europa y pronto se propagó por la región. Es rica en agua, vitamina C, varias vitaminas del grupo B, potasio, magnesio, fósforo y calcio. Tiene propiedades de rejuvenecimiento, fortalece los huesos, favorece la formación de colágeno y lucha contra la depresión.

