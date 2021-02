La vanguardia arquitectónica pasa por el campo: el éxito de las casas pajas

https://mundo.sputniknews.com/20210228/la-vanguardia-arquitectonica-pasa-por-el-campo-el-exito-de-las-casas-pajas--1109241448.html

A las orillas de los ríos Éufrates y Tigris crecieron las ciudades de la antigua Mesopotamia. Los moradores de 'la tierra entre ríos' levantaron zigurats, palacios y fortalezas a base de ladrillos de adobe. Y también paja. Esta formaba parte de los materiales de construcción de Babilonia o Ur, pero también de los tejados de las pallozas del norte de España, viviendas probablemente de origen celta. Es más, las cubiertas vegetales del continente europeo se prolongaron más en el tiempo que las culturas del Creciente fértil. No obstante, el peligro de incendio y la mayor popularidad del metal o la piedra relegaron a la paja a una segunda línea en la albañilería. Solo la tradición la conservaba en pequeños poblados, ocultos al avance de la modernidad. Al menos, hasta ahora.En pleno siglo XXI, era del aglomerado, el cristal y el hierro, la paja vuelve a estar de moda. Cada vez importa más edificar de forma sostenible y reducir la huella de carbono, lo que hace que este material gane peso en el mundo de la construcción. En países como Bélgica, Austria, Alemania o Francia existen inmuebles de distintos tamaños y alturas en los que se ha empleado este elemento. Con el paso de los años, se multiplican. Fenómeno que está al alza en España. "Desde hace años en Centroeuropa hay una tradición de construir edificios con paja. En España, por el peso del hormigón y el acero, esto comenzó más tarde. La paja estaba denostada", explica José Veiga, arquitecto técnico y gerente de Ecopaja, a Sputnik Mundo."Al principio eras un poco el perro verde", comenta Veiga sobre sus presentaciones en las ferias de arquitectura y albañilería. Ecopaja ofrece desde hace más de una década soluciones habitacionales con este material. La constructora ha levantado edificios con paja por toda la geografía española. El 90% son viviendas unifamiliares, aunque también trabajan con infraestructura industrial. Su último proyecto, una almazara de aceite ecológico en Lora del Río (Sevilla). "La pandemia no nos ha afectado prácticamente nada. La verdad es que estamos desbordados", reconoce Veiga. Lo mismo dicen otros compañeros del sector. Alejandro López, arquitecto y socio-fundador de Okambuva, admite que "hay una grandísima demanda". Y no solo se traduce en más proyectos, sino también en un mayor profesionalismo. Por primera vez, España contará con un ciclo formativo, certificado por la Unión Europea, para la construcción con balas de paja. "El interés es enorme", puntualiza López.Mónica Cebada, arquitecta técnica, también nota el aumento de las peticiones. "De cinco proyectos de bioconstrucción que tenemos en este momento, cuatro son con paja", indica. Y hay que resaltar el "con paja". Y es que cuando hablamos de edificación con este material no nos referimos a una vivienda hecha exclusivamente de forraje. La paja funciona como cerramiento y aislante. Por lo general, se suele apoyar sobre estructuras de madera, aunque existen muros de carga solo de este elemento. "Llevan unos topes de madera, llamados zunchos, que se colocan encima y abajo y hacen presión sobre la paja, como un sándwich, para darle consistencia. Son muy resistentes", señala Cebada. Se utiliza prensada o como ladrillos, pero jamás suelta. La vivienda que se viste con este material necesita de unos buenos cimientos y tejado con aleros para la lluvia que protejan de la humedad a los fardos de las paredes. Además, la paja nunca queda a la vista. Para resguardarla de los efectos del medioambiente, las entidades consultadas trabajan con morteros de cal y arcilla, cuya función es ser el revestimiento de la casa. Revocado que sustituye al habitual de cemento.Los beneficios de este modelo de edificaciónA pesar del actual tirón, la paja todavía se enfrenta a incrédulos, que desconfían de su fiabilidad como sostén de muros o aislante. En el cuento de los tres cerditos, la casa de forraje era la que primero derribaba el lobo a base de soplidos. En la realidad, esto no tendría por qué suceder.Al igual que el resto de edificios, los levantados con este material se ven sujetos a las disposiciones del Código Técnico de la Edificación. En España, no se contempla a la paja como material de construcción por sí solo, por lo que se debe acompañar con una estructura de madera. Esto no sucede en otros países como Alemania o Estados Unidos. Precisamente, a finales del siglo XIX, en el estado de Nebraska las primeras viviendas se fabricaron con muros de carga de balas de paja. Muchas siguen en pie.Genera inquietud el fuego. Sin embargo, la presión a la que se somete hace que la posibilidad de incendio sea la misma que la de materiales más convencionales. "Al estar la paja tan pegada, no hay oxígeno, por lo que es muy difícil que prenda en llamas. Se han hecho varias pruebas y cumple toda la normativa de seguridad", asegura Cebada. Más peligrosa es la humedad. Contar con una protección eficaz en suelo y tejado es fundamental para evitar que se vea afectada. "Es su mayor enemigo, ya que es una fibra vegetal y la humedad ayuda a su descomposición. Por ello, no puede haber capilaridad en los revestimientos, ni problemas con las cubiertas o filtraciones", advierte López. En el lado de los beneficios de construir con este material, el principal es su capacidad de proteger la vivienda de frío, calor y ruido. "Es el mejor aislante del mercado. La diferencia con otros materiales es brutal", destaca Cebada. Esto hace que se reduzca el uso de aire acondicionado o calefacción, lo que desemboca en un menor gasto energético y por ende en una menor emisión de gases nocivos a la atmósfera.A diferencia de los poliuretanos, la paja es un derivado del cereal, por lo que tampoco necesita ningún tratamiento industrial. La única huella de carbono que deja es la del medio de transporte que la lleva hasta el lugar donde se va a emplear. Y, por lo general, hablamos de un material que se suele hallar a pocos kilómetros de distancia de cualquier población. "Con la construcción en paja se cierra el ciclo de la economía circular. Es dar uso a un material que muchas veces es un residuo", asevera Veiga.Además, favorece la autoconstrucción y crea residencias más saludables, al gozar de una transpirabilidad mucho mayor que la del hormigón o el acero. "En una casa de paja huele a limpio siempre. Es como estar ventilando con la puerta cerrada", comparte Cebada. Todavía recuerda su viaje a Perú, donde levantó viviendas de madera, paja y adobe. Los albañiles locales se sorprendían, más cuando había llegado el hormigón, a lo que ellos denominaban piedra líquida. Después de explicarles porque seguían el método ancestral, los constructores confesaban que los ancianos no querían ir a vivir a las nuevas construcciones. "Las abuelas preferían estar en su casa de antes, porque decían que las nuevas les quitaban salud. A muchas les provocaba reuma. Eso es por la mala transpirabilidad de algunos materiales", remarca la arquitecta técnica. El gerente de Ecopaja añade que algunos de los materiales que se emplean actualmente en la edificación son perjudiciales para la salud. En Francia, se exige un certificado en el que se muestran los componentes de cada elemento de la vivienda y su capacidad de soltar partículas al aire. En España, de momento, no existe. "A veces, estamos en nuestras viviendas y estamos aspirando más sustancias nocivas que en una calle de Madrid", lamenta Veiga.En Valencia, Ecopaja quiere montar una factoría para aprovechar la paja de arroz que se acumula en la Albufera. "Las pruebas nos dicen que podría dar mejores resultados que la paja de trigo", comenta Veiga. En Meliana, también en la Comunidad Valenciana, el año pasado se adjudicó un proyecto para la construcción de un centro de día para la tercera edad. Edificio de 2.500 metros cuadrados y con paredes de paja de arroz. Síntomas del pujante sector de la arquitectura con fibras vegetales. Parece evocar a la antigua Mesopotamia. Sin embargo, es vanguardia. Ya saben, los clásicos siempre vuelven.

