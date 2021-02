https://mundo.sputniknews.com/20210217/es-un-concepto-unico-arqueologos-espanoles-hallan-la-quintaesencia-del-lujo-romano-1107659669.html

"Es un concepto único": arqueólogos españoles hallan la quintaesencia del lujo romano

Villa Adriana es sinónimo de opulencia. El palacio, construido por el emperador romano Adriano, es un ejemplo de grandilocuencia, pero también de innovación... 17.02.2021, Sputnik Mundo

Tívoli se encarama en la ladera de la montaña. Desde el Monte Ripoli otea el horizonte en busca de Roma. A poco más de 33 kilómetros, en ocasiones, si el sol brilla y la bruma del Mediterráneo lo permite, la capital italiana asoma en la lejanía. A ambas localidades las conecta el pasado. De las laderas por las que trepa Tívoli salió la piedra que alimentó los grandes edificios de la Ciudad Eterna. Material que sirvió también para las residencias de veraneo que salpicaron el agreste paisaje de la antigua Tibur. Su clima más fresco, gracias al agua abundante, convirtieron la población en un lugar de reposo para la élite romana, sobre todo durante la etapa imperial. Las villas se repetían en sus alrededores, rodeadas por manantiales y un manto de pinos. Había algunas más modestas, que contrastaban con aquellas en las que el lujo primaba. Pero, que se sepa, ninguna como Villa Adriana. Antes de iniciar el ascenso a la montaña se levanta este complejo residencial. Como su nombre indica fue morada temporal del emperador Adriano, quien mandó su edificación en el siglo II. Un lugar en el que alejarse del ajetreo capitalino. Eso sí, sin abandonar sus responsabilidades como gobernante del Imperio Romano. Y es que, Villa Adriana era más que un palacio.Con más de 120 hectáreas, esta gigantesca construcción aunaba disfrute y trabajo. Las obligaciones de Estado viajaban a donde el emperador se trasladaba y Villa Adriana estaba preparaba para acogerlas. "Junta el carácter residencial típico de las villas de otium (ocio), habituales entre los emperadores, se sumaban otros valores. Villa Adriana funcionó también como sede oficial cuando estaba allí el emperador. Es decir, parte de la corte y del aparato burocrático del Imperio se desplazaban allí con él, cuando estaba allí. Así, estaba diseñada para albergar una gran cantidad de personas", comenta Rafael Hidalgo Prieto, profesor de arqueología de la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, a Sputnik Mundo. Compuesto por varios edificios, el complejo palaciego evoca a una ciudad. Una urbe sin foro o murallas, pero sí con termas y teatros. En concreto, tres conjuntos termales y dos espacios para contemplar comedia o tragedia. "Las termas más grandes y el teatro más importante competían en tamaño con los de cualquier ciudad pequeña", puntualiza Hidalgo.Cuenta con academia, estadio, jardines de gran extensión y salas de banquetes de distintos tamaños para llevar a cabo los actos oficiales. Una vertiente pública que contrastaba con el propio día a día del emperador. Dentro de este entramado, Adriano disponía de lugares exclusivos. Espacios en los que distanciarse de la mundanidad. Es el caso del Teatro Marítimo. "Es el símbolo del microcosmos en el macrocosmos. En una villa de 120 hectáreas, el emperador se construye una pequeña casita, rodeada de agua por todas partes para que se pueda aislar de todo el mundo, ya sea para meditar o trabajar. Su rincón de respiro", comenta el arqueólogo.Tras la muerte de Adriano, la titánica villa no volvería a brillar de la misma manera. "Al ser una propiedad imperial, esta sería heredada por sus sucesores. Sin embargo, el sitio estaba demasiado unido a la figura de Adriano. Fue su gran proyecto", detalla Hidalgo. Los siguientes emperadores la mantuvieron como lugar de recreo, pero sin el ajetreo existente en los tiempos de su constructor.El paso del tiempo acabaría por vaciarla definitivamente. El declive del Imperio Romano forzaría su abandono y la antaño fastuosa propiedad sería víctima del pillaje. No obstante, Villa Adriana aguantaría el peso de los siglos para convertirse en uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de época romana. "El estado de conservación es excepcional", destaca el investigador, quien indica que hay complejos como el conjunto del Pretorio, que tienen una altura equivalente a un bloque de cuatro o cinco pisos. Según el experto, este monumento histórico es un ejemplo único de la cultura romana. Adriano fue un gobernante muy interesado en la arquitectura y solía implicarse en todos los proyectos que se realizaban. Con él, este arte evolucionaría hasta alcanzar cimas no vistas con anterioridad en la Roma clásica. Es más, Villa Adriana serviría de inspiración a distintos artistas.Hallazgos sorprendentesEntre los expertos que laboran a Villa Adriana se encuentra Rafael Hidalgo. A su cargo está un proyecto de investigación arqueológica en el complejo palaciego, que arrancó en 2003 con la invitación de la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio del Ministerio de Cultura de Italia. Cada año, entre 20 y 30 profesionales viajan a Tívoli bajo las órdenes del profesor de la Universidad Pablo Olavide. La campaña se suele realizar entre abril y mayo, aunque en 2020 el coronavirus la retrasó hasta septiembre. Podría suceder lo mismo en 2021.El objetivo es indagar en las peculiaridades de la arquitectura adrianea para resolver las cuestiones pendientes de este periodo. Conocer más detalles sobre la vida de Adriano, nacido en la antigua Itálica, cerca de la actual Sevilla. "Él es nuestro vínculo con Villa Adriana. El nexo entre Tívoli y Sevilla", indica Hidalgo.Los primeros trabajos se centraron en el Teatro Greco de Villa Adriana, realizados entre 2003 y 2010. Actualmente, la investigación se focaliza en el sector de la villa denominado como Palazzo. Allí, en la zona más refinada de la antigua residencia imperial, el equipo sevillano se ha topado con una estancia jamás vista en época romana: un triclinio acuático. Un salón de banquetes que flota en el agua.Se trataría de una plataforma de mármol, apoyada sobre una serie de pilares, sobre la cual se colocarían los divanes en los que los comensales disfrutarían de la velada. Esta se situaría en el centro de una gran piscina o estanque con dos fuentes laterales y una al fondo de la estancia, desde las que caería el agua. "Se trata de una hipótesis, pero los restos hallados nos hacen apuntar en esa dirección. Sin duda, se trataría de un concepto único, a pesar de que el agua siempre ha estado muy unida a los comedores romanos", admite el investigador.Una muestra de la actividad creativa del emperador. "En Villa Adriana aparecen cosas que no se podían ver en otras partes del Imperio", señala Hidalgo. Un ejemplo es el stibadium hallado en el palacio. Una suerte de lecho de banquetes semicircular, en el que los comensales se disponen de forma radial. Este tipo de salón de banquetes aparecería en el siglo III y se impondría al clásico triclinio en los siglos IV y V. Villa Adriana se levantó en el siglo II, cuando el triclinio vivía su momento de máximo apogeo. Este serviría de modelo para el diseño del complejo del Serapeo-Canopo. "El stibadium de Villa Adriana es el más antiguo de los conservados", puntualiza.Bajo la sombra de árboles mediterráneos, los arqueólogos excavan en los cimientos de Villa Adriana. Un yacimiento que, a pesar de los años de trabajo, sigue fascinando a investigadores de todo el mundo. "Cuando uno llega a Villa Adriana, cree que ya está todo descubierto, que no hay mucho que rascar. Sin embargo, nada más ponerte a trabajar todo cambia. Hay muchas sorpresas y hallazgos por revelar, que seguramente cambien la concepción que teníamos de Villa Adriana y por supuesto de la historia y arquitectura romana", remarca Hidalgo.Misterios que descansan a los pies de las montañas. Aquellas mismas que siglos atrás los romanos veían como una vía de escape del agobio de la ciudad. Alturas desde las que las que Tibur continúa vigilando la capital.

