https://mundo.sputniknews.com/20210218/turquia-israel-o-iran-quien-es-el-artifice-de-la-reciente-guerra-en-el-caucaso-1107941780.html

Turquía, Israel o Irán: ¿quién es el artífice de la reciente guerra en el Cáucaso?

Turquía, Israel o Irán: ¿quién es el artífice de la reciente guerra en el Cáucaso?

La abrumadora victoria de Azerbaiyán en la guerra con Armenia por el control de Nagorno Karabaj no hubiera sido posible sin la ayuda directa de varios países... 18.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-18T17:10+0000

2021-02-18T17:10+0000

2021-02-18T17:10+0000

internacional

nagorno karabaj

azerbaiyán

armenia

entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/12/1107941167_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_234d66421763881ca214045883c6400d.jpg

Los eventos trágicos en Nagorno Karabaj conmocionaron a muchos en todo el planeta. De hecho, la guerra en esta minúscula región —reclamada por armenios y azerbaiyanos— fue el mayor tema de interés para diferentes medios de comunicación internacionales durante dos meses de 2020. Leo Moumdjian viajó de Argentina a Karabaj para ser testigo de la lucha entre Ereván y Bakú.El periodista, que presenció la tragedia con sus propios ojos, extrae sus propias conclusiones sobre las causas y las consecuencias de la guerra. A Sputnik expone su punto de vista sobre quién tomó parte en el conflicto y su análisis sobre el papel de dichos países en el desenlace.Sputnik ya publicó la primera parte de la entrevista con Leo Moumjian el 16 de febrero. Ahora compartimos la segunda parte de la conversación.Apoyo directo de TurquíaSegún Moumdjian, en el inicio de la guerra en septiembre de 2020 estuvo implicada Turquía. El apoyo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, a Azerbaiyán fue esencial. En julio de 2020 el mandatario turco subrayó durante su discurso que Turquía estaba llamada a terminar con el trabajo que iniciaron sus ancestros.El periodista cree que de esta manera Erdogan hizo alusión al genocidio armenio. También el líder turco señaló que Artsaj —o Nagorno Karabaj— es un territorio que debe pertenecer no a Armenia, sino a Azerbaiyán.Moumdjian habla con varios soldados, quienes le contaron que muchos militares armenios murieron sin llegar a las trincheras porque sucumbieron al ataque de drones silenciosos. Según relata el argentino, para los soldados en las trincheras no había enemigos: solo ataques con drones."Turquía de alguna forma fue el artífice de esta guerra porque fue un avance estratégico en la región", pone de relieve, y añade que Turquía está tratando de tener más zonas de influencia en el patio trasero de Rusia. Erdogan quiere "restablecer el Imperio otomano, esa imagen de fuerza", sostiene Moumdjian. La guerra terminó, dice, y "la gran ganadora es Rusia", ya que "estratégicamente se paró muy bien y resolvió el conflicto". El argentino recuerda que Moscú desplegó sus tropas de paz en una región que era conflictiva."También Rusia defiende su patio trasero con bases militares. Donde se presentó Rusia oficialmente vemos que cambió el destino de la región. Bajo la supervisión de Rusia se firmó el acuerdo que puso fin a las hostilidades".Israel, rival de Turquía y socio de AzerbaiyánEl argentino opina que ni Ankara ni Tel Aviv tienen buenas relaciones, pero que regionalmente son aliados de Estados Unidos. "Israel vendía su armamento a Azerbaiyán ya en medio del reciente conflicto, lo que puede considerarse un delito". Defiende que, al enviar sus productos militares, Tel Aviv envió también soldados y gente de su inteligencia a Azerbaiyán."Entonces, ¿para qué servía eso? Azerbaiyán tiene límite con Irán e Irán es el gran enemigo de Israel. Y después de la guerra eliminaron a uno de los artífices del programa de la bomba nuclear en Irán. La inteligencia israelí en aquel momento estaba en Azerbaiyán. Estaba muy cerca y todos esos juegos se estaban dando en ese mismo momento", recuerda.Más allá de ser no oficialmente el aliado, hay cuestiones en particular "que sí juntan en la pieza del ajedrez". En ese momento a los dos les convenía esa situación, declaró. "Azerbaiyán con todos sus petrodólares podía abastecerse de armamento muy importante en tiempos de la guerra. Yo tengo que ser sincero: Rusia había vendido armamento a Azerbaiyán y Armenia en su momento y uno veía que ese armamento se lanzaba. Pero también hay registros de aviones que volaban de Turquía, Ucrania e Israel triangulando y sus vuelos terminaban en Bakú", revela el entrevistado. Tiene mucho que ver el trasfondo económico, explica, y geopolítico. El sur del Cáucaso se está dividendo porque "ahí hay intereses económicos y esto se ve en el proyecto de una ruta azerbaiyana que pasaría por el sur de Armenia".Irán, entre dos fuegos"El caso de Irán en el contexto de la guerra de Nagorno Karabaj hay que analizarlo fríamente. Si dicen que Irán fue un aliado histórico de Armenia, que lo es todavía porque esa relación no se quebró y que debería haber entrado en la guerra, es importante recordar al mismo tiempo que Irán tiene más de 20 millones de azeríes dentro de su país", destacó Moumdjian. Reconoce que Irán sí envió armamento a Armenia, pero que la ayuda militar prestada fue insignificante en comparación con las armas de las que disponía Azerbaiyán."Es un juego de ajedrez y cada uno mostraba los dientes en algún momento. Si entras por Armenia, después tienes un conflicto con 20 millones de personas. Te vas a comprar un lío interno por apoyar a una república secesionista [en referencia a la república de Artsaj]", dice Moumdjian al explicar por qué Irán no se puso del lado de Armenia en el reciente conflicto.Sostiene que en Nagorno Karabaj hubo "mucha asesoría militar". Los armenios pudieron mantener sus posiciones a pesar de su inferioridad en términos de armamento a la hora de enfrentarse a Bakú. "El apoyo de Turquía fue esencial para esta guerra. Sin Turquía esto no hubiera pasado", zanja el argentino.

/20210112/putin-cura-una-herida-abierta-y-sella-la-fragil-paz-en-una-region-devastada-por-la-reciente-guerra-1094089669.html

/20201128/en-jaque-por-armenia-francia-juega-al-ajedrez-en-el-caucaso-mientras-manda-un-mensaje-a-turquia-1093661659.html

/20201105/riesgos-imprevistos-la-nueva-guerra-en-el-caucaso-amenaza-la-existencia-iran-1093381107.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Denis Lukyanov https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Denis Lukyanov https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Denis Lukyanov https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1099915292_2:0:924:922_100x100_80_0_0_62b5a1f4347df35b6621d48f9bcf864c.jpg

nagorno karabaj, azerbaiyán, armenia, entrevistas