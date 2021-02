https://mundo.sputniknews.com/20210225/1109189726.html

Ambientalistas mexicanos cuestionan reforma de la Ley de Industria Eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La nueva política energética del Gobierno mexicano podría generar el incumplimiento del Acuerdo de París para contener el cambio... 25.02.2021, Sputnik Mundo

La aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que ha sido enviada el miércoles al Senado para culminar el procedimiento legislativo apunta a "perpetuar un modelo energético que es dañino para el medio ambiente, que en vez de combatir el cambio climático lo estimula", dijo a Sputnik el director ejecutivo de Greenpeace en México, Gustavo Ampugnani.El proyecto de ley presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobado en la Cámara de Diputados por la mayoría oficialista mantiene a la política energética mexicana "girando en torno a la quema de combustibles fósiles", agrega el especialista.Lo que privilegia es el uso de "combustóleo (fueloil) o gas", de modo que Greenpeace reafirma su postura de varios años de alerta porque las autoridades mexicanas "han desdeñado las energías renovables, como las eólicas y fotovoltaicas".Con la reforma, que entró a su fase senatorial, "si bien se da prioridad a la energía de las plantas hidroeléctricas, da prioridad en el despacho de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE, estatal), antes que las privadas que utilizan luz solar y viento", agrega."Las energías renovables siguen siendo marginales en la política energética del Estado mexicano", afirma Ampugnani.México está dejando pasar una gran oportunidad de "contar con un sistema energético más sano, democrático e independiente, con rectoría del Estado (como propone el presidente), pero que contribuya a impedir el cambio climático", puntualiza el líder ambientalista.¿Una regresión?Por su parte, Enrique Cárdenas, doctorado en Economía por la Universidad de Yale, dijo a Sputnik que la reforma "hace recordar los años 1970, cuando existía un monopolio en la generación y distribución de la energía eléctrica, de mala calidad y más cara".Cárdenas, quien es presidente ejecutivo de la organización ciudadana "Signos vitales, el pulso de México", señala que las reformas de años pasados para abrir el mercado a nuevos participantes, potenciaron el trabajo de la CFE.Esas modificaciones, cuestionadas por el actual Gobierno, permitieron "adaptar al país a los nuevos tiempos, que requieren energía limpia, como indica el Acuerdo de París", dice el también ex rector de la Universidad de las Américas de Puebla.En cambio, esta reforma afectará al consumidor, "porque la CFE venderá más cara la energía inevitablemente, al utilizar las plantas de combustóleo que cuestan más del triple que las renovables".El economista señala que la reforma "va a generar contaminación, porque privilegia el uso de combustóleo, que contamina mucho y genera daños directos a la salud".Cárdenas mencionó, por ejemplo, que generar electricidad con plantas de esos combustibles fósiles "incrementa la posibilidad de contagio por COVID-19 en 8%".Además, alertó que otros países imponen tributos a empresas que utilizan energías contaminantes.La consecuencia será que "la industria de exportación mexicana deberá pagar impuestos adicionales por producir, por ejemplo, automóviles con energías sucias" a su principal mercado, EEUU.Finalmente, México encarará litigios por el cambio de reglas del juego y la previsible suspensión de contratos que generará costos adicionales al Gobierno, opina Cárdenas.La reforma, "impide modificar de una vez la matriz del sistema eléctrico con fuentes limpias", añade.Cárdenas recomienda, en cambio, fortalecer las líneas de transmisión para encarar contingencias y crear mejor infraestructura de almacenamiento, para tener energía de calidad a mejor precio.Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire, dijo el miércoles que el aumento del uso de combustibles fósiles en la generación eléctrica "eleva el riesgo social, ambiental y en derechos humanos".El consumo de combustóleo y carbón, "daña la salud, agrava la pobreza energética y agrava la crisis climática", dice la red que incluye al Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.El calentamiento global incrementará fenómenos como la reciente y atípica tormenta de nieve en el sur de EEUU y el norte de México, con apagones y severas consecuencias sociales, advierte la red.Respuesta del presidenteContra esas opiniones, el presidente López Obrador celebró el avance de la reforma en la Cámara de Diputados."La historia de la CFE y Pemex (Petróleos Mexicanos) nos indica que son empresas de la nación, del pueblo de México, y necesitamos fortalecerlas para ser independientes y para garantizar, que es mi compromiso, que no aumente el precio de la luz, ni de las gasolinas, ni del diesel, ni del gas", dijo el gobernante a periodistas.Sobre los posibles litigios emprendidos por empresas que producen energías verdes respondió: "los abogados que defienden a estas empresas pueden decir que es anticonstitucional, pero eso lo va a resolver en su momento el Poder Judicial".Y a continuación exclamó: "¡México no es tierra de conquista!, ¡váyanse a robar a otra parte!"

