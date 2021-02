https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109182850.html

Venezuela ejerció reciprocidad al expulsar a representante de Unión Europea

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno venezolano ejerció el principio de reciprocidad y la defensa de su soberanía al expulsar a la representante de la Unión Europea... 24.02.2021

El Gobierno de Nicolás Maduro declaró el 24 de febrero persona no grata a Brilhante Pedrosa y le dio 72 horas para salir del país.El ejecutivo anunció la decisión dos días después de que la Unión Europea impusiera nuevas sanciones contra 19 funcionarios venezolanos, bajo el argumento de que las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre carecían de los estándares necesarios para asegurar su transparencia.ExtralimitadosChávez, integrante de la directiva del gobernante Partido Socialista Unido (PSUV), manifestó que la Unión Europea se extralimitó al punto de desconocer al presidente Nicolás Maduro y reconocer al opositor Juan Guaidó."La misión diplomática de la Unión Europea no reconoce al presidente constitucional Nicolás Maduro, sino que por el contrario reconoció anteriormente a una persona que se autoproclamó en una plaza pública como presidente", sostuvo.Agregó que la Unión Europea "venía tomando decisiones sobre medidas coercitivas unilaterales, cuando no se trata de una relación estado-estado, sino que en todo caso es una instancia subregional que agrupa a varios países, pero que se han extralimitado en sus funciones".La Unión Europea pidió al Gobierno venezolano revertir la expulsión de su representante en Caracas, tras considerar que la medida aísla al país caribeño internacionalmente.En ese sentido, el parlamentario indicó que el bloque europeo necesita entender que no debe inmiscuirse en los asuntos internos de su país."Venezuela va a hacer uso del derecho de defenderse de España, de la Unión Europea o de quien intente violar su soberanía, no estamos dispuestos a aceptar la injerencia del (alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea, Josep) Borrell en contra de nuestro país", comentó.Chávez señaló que Borrell ha faltado el respeto al diálogo con opiniones "groseras", pero que no se ocupa de las violaciones de los derechos humanos en España, en casos como la detención del rapero catalán Pablo Hasél y los desahucios que afectan a muchos ciudadanos de ese país.En suspensoEn julio de 2020, el Gobierno venezolano dejó sin efecto la expulsión de Brilhante Pedrosa, luego de que en ese entonces también la Unión Europea impusiera sanciones contra 11 funcionarios del país caribeño.Según el ejecutivo, la Unión Europea ha aplicado al menos 50 sanciones contra Venezuela.La Unión Europea impuso las recientes medidas, a menos de dos semanas de que la relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Alena Douhan, instó a ese bloque y a Estados Unidos a levantar las sanciones a Venezuela, al considerar que han exacerbado los problemas preexistentes y provocado una crisis económica y humanitaria.

