https://mundo.sputniknews.com/20210224/1109179193.html

Venezuela entrega nota de protesta a cuatro países por sanciones de la Unión Europea

Venezuela entrega nota de protesta a cuatro países por sanciones de la Unión Europea

CARACAS (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela entregó una nota de protesta a los embajadores de España, Francia, Alemania y Países Bajos, y explicó que las... 24.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-24T19:31+0000

2021-02-24T19:31+0000

2021-02-24T19:31+0000

américa latina

sanciones

ue

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo3.img.sputniknews.com/img/109194/94/1091949488_0:2:1920:1082_1920x0_80_0_0_1f243e7a45c97ab8bb6bee59d5e7bf1c.jpg

Tras la entrega de la nota de protesta a los embajadores de Francia, Romain Nadal, y Alemania, Daniel Kriener, así como a los jefes de misión de España, Juan Fernández Trigo, y Países Bajos, Robert Schuddeboom, Arreaza indicó que les entregó también ejemplares de la Constitución de Venezuela y de la Carta de Naciones Unidas."Les entregamos un ejemplar de la Constitución y un ejemplar de la Carta de las Naciones Unidas; deberían conocerlas, pero pareciera que no es así y a lo largo de la conversación se comprueba que este obsequio era necesario, tanto la Constitución como la Carta de Naciones Unidas", afirmó.Además, detalló que durante la conversación que sostuvo con los diplomáticos europeos, estos insistieron en que la expulsión de la jefa de la delegación europea en Venezuela, Isabelle Brilhante, no contribuye al diálogo."Los señores diplomáticos de Europa han insistido en que la expulsión, vía declaratoria de persona no grata, de la señora Brilhante no ayuda y les hemos dicho que lo que no ayuda son las decisiones que ha tomado la Unión Europea", manifestó.La entrega de la nota de protesta a los diplomáticos y la expulsión de Brilhante ocurren tras la decisión del bloque europeo de sancionar a 19 funcionarios venezolanos con el argumento de que las parlamentarias del pasado 6 de diciembre no contaron con las garantías necesarias.No es la primera vez que el Gobierno expulsa a la representante de la Unión Europea.El 29 de junio de 2020, Venezuela también dio 72 horas a Brilhante Pedrosa para que abandonara el país después de que ese bloque incluyera en una lista negra a 11 altos funcionarios venezolanos.Sin embargo, en julio el Gobierno venezolano dejó sin efecto la expulsión de Brilhante Pedrosa, luego de una conversación entre el canciller Arreaza y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común, Josep Borrell.En ese momento, ambos funcionarios coincidieron en que era necesario mantener las relaciones diplomáticas para facilitar los caminos de diálogo político.

/20210222/1109064773.html

/20210222/1109041138.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sanciones, ue, venezuela