Putin sobre cuestiones actuales en vísperas de elecciones parlamentarias

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, quien celebró el pasado miércoles una reunión online con los líderes de los grupos parlamentarios en la Cámara Baja... 21.02.2021, Sputnik Mundo

Vladímir Putin expresó la confianza en que los partidos ocupen una posición de Estado firme y unánime:"Los votantes determinarán los resultados de las elecciones, precisamente los ciudadanos rusos harán su elección y nosotros estamos obligados a proteger esa elección ante cualquier injerencia externa", subrayó el presidente ruso.El jefe del Kremlin subrayó que es especialmente importante saber sostener diálogo incluso con los más intransigentes opositores, enfatizó Putin.El líder ruso aprovechó la ocasión para exponer sus criterios acerca de la libertad de expresión. Citó como ejemplo el reciente caso de Ucrania en el que los países occidentales aplicaron un doble rasero en el tema de la libertad de prensa al no pronunciarse sobre el cierre de tres canales de televisión prorrusos en el país eslavo:Entre tanto, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó de "injerencista" la exigencia del Tribunal de Estrasburgo de liberar con carácter inmediato al bloguero opositor Alexéi Navalni, detenido en enero pasado y condenado luego a tres años y medio de prisión.El 2 de febrero, la Justicia rusa hizo efectiva una pena suspendida de 3 años y medio de cárcel impuesta a Navalni en 2014, por haber violado reiteradamente las reglas de conducta impuestas en el expediente de libertad condicional. En diciembre de 2014, Alexéi Navalni fue condenado junto con su hermano Oleg por blanqueo y fraude en el caso de la empresa Yves Rocher Vostok.Rusia no tiene obligación alguna y sí, pleno derecho a no cumplir la demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de dejar en libertad a Alexéi Navalni. Así lo declaró el titular de la delegación rusa en la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, PACE, Piotr Tolstói. Piotr Tolstói aconsejó a la instancia judicial europea que dé un vistazo a la situación en Europa misma, en la que abundan los ejemplos de la existencia de presos políticos, cuyos casos, extrañamente, no son estudiados ni interesan al Tribunal Europeo.En tanto, el nuevo número uno del Pentágono, Lloyd Austin, declaró en una videoconferencia de titulares de Defensa de la OTAN que eran necesarios los gastos en la defensa, para en el caso de emergencia dar una respuesta a lo que definió de “conducta desestabilizadora de Rusia” y a otros desafíos de la alianza.La oficina de prensa del Pentágono señaló que entre otras amenazas y desafíos Austin nombró a China "que está cobrando fuerza, el terrorismo, el coronavirus y el cambio climático".Anteriormente, el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, declaró al término de la primera jornada de la videoconferencia de ministros de Defensa de los Estados miembros que el concepto estratégico de la OTAN adoptado en 2010 requiere de una actualización, ya que no toma en cuenta el fortalecimiento de China y el deterioro de las relaciones con Rusia.El experto ruso Dmitri Solónnikov, apuntó con ironía que en la OTAN no existe consenso con respecto a eso de la "amenaza principal".Mientras, Moscú deja la puerta abierta temporalmente hasta que Estados Unidos decida si regresa o no al Tratado de Cielos Abiertos, declaró el viceministro de Exteriores ruso Serguéi Riabkov en una entrevista con Sputnik.El viceministro recordó que Moscú podría revisar su decisión de iniciar el procedimiento de salida del tratado, si Washington muestra signos de reincorporarse al convenio.El experto ruso Andréi Kortunov, opina que EEUU realmente puede conseguir reincorporarse a dicho tratado durante el tiempo que resta:En otro orden, EEUU decidió no insertar a las compañías alemanas en las listas de sanciones relacionadas con la construcción del gasoducto Nord Stream 2, comunica la Agencia Bloomberg que cita a fuentes.Bloomberg escribe que las sanciones afectarán a un reducido número de compañías estrechamente relacionadas con Rusia. Tal decisión obedece al deseo de ralentizar el proceso de construcción del gasoducto y evitar, al mismo tiempo, una confrontación con la Unión Europea.Las fuentes informaron de que la anterior administración estadounidense tenía previsto establecer sanciones contra las compañías alemanas, pero no lo hizo a tiempo.Estos y otros temas en "7 Días".

