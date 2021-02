https://mundo.sputniknews.com/20210221/esta-es-la-razon-por-la-que-emmanuel-macron-considera-que-la-otan-perdio-relevancia-1109016911.html

Esta es la razón por la que Emmanuel Macron considera que la OTAN perdió relevancia

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha afirmado en más de una ocasión que Europa debería defender sus intereses por sí misma y no delegar los asuntos... 21.02.2021, Sputnik Mundo

En una reciente entrevista, Macron afirmó que la Alianza del Norte es una organización que ya no tiene la relevancia de otrora. Eso se debe, en particular, al fin del Tratado de Amistad, Colaboración y Asistencia Mutua de las naciones del Bloque del Este.De acuerdo con el mandatario francés, ni Rusia ni Occidente han aceptado el colapso del comunismo."Seguimos a veces luchando contra una ideología o una organización que ya no existe con una lógica geopolítica que ya no existe y que ha seguido fracturando Europa. Tenemos que aceptar que lleva tiempo y que seguirá habiendo desilusión", agregó el líder galo.Macron considera que Europa debe desarrollar su propia estrategia de defensa unificada, por lo que pidió a los países de la Unión Europea no "delegar su protección y la protección de su vecindad en los EEUU", sino defender de forma independiente sus intereses cooperando en el ámbito militar.Al día siguiente, al presentarse virtualmente en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Macron volvió a hablar sobre la OTAN y consideró que es necesario "un nuevo concepto" para la Alianza del Norte. Además, el presidente se pronunció a favor del diálogo con Rusia, un diálogo que, según él, debe ser "exigente", pero que es fundamental para la paz en Europa.Sin embargo, el homólogo estadounidense de Macron, Joe Biden, tiene una visión opuesta sobre las relaciones con Moscú. Al hablar en la misma Conferencia de Seguridad de Múnich, el presidente norteamericano acusó al liderazgo ruso de buscar "debilitar el proyecto europeo y la alianza de la OTAN" y "socavar la unidad transatlántica".En enero pasado, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, instó a los aliados a aumentar los gastos en defensa con el fin de garantizar la preparación de la Alianza Atlántica para afrontar "el comportamiento agresivo de Rusia" y "el auge de China". Más recientemente, el funcionario abogó por actualizar el concepto de estrategia de la OTAN tomando en cuenta, entre otras cuestiones, el deterioro de las relaciones con Rusia.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que jamás atacaría a ninguno de los países del bloque.Liderazgo en EuropaLa reciente entrevista de Macron no ha sido la primera vez en la que el mandatario galo se posicionó duramente con relación a la OTAN. En noviembre de 2019, el presidente habló de los problemas estratégicos y políticos dentro de la Alianza y de lo que llamó la "muerte cerebral" de la organización. En aquella ocasión, Macron subrayó la importancia de un diálogo estratégico entre Europa y Rusia. Además, el presidente francés recordó que Estados Unidos y Rusia están separados por un océano, mientras que, para Europa, Rusia es un vecino.De acuerdo con Serguéi Fiodorov, investigador del Instituto de Europa de la Academia de Ciencia de Rusia, pese a las contradicciones que existen entre Rusia y Francia, Macron mantiene un enfoque pragmático sobre los problemas de seguridad europeos.Fiodorov detalló que Macron recurre a las ideas del gaullismo, en la que el énfasis está en la independencia militar y política de la nación."Por eso, Macron habla de las transformaciones en la OTAN y del diálogo con Rusia", agregó el académico.Por su parte, Andréi Suzdaltsev, profesor asociado de la Facultad de Economía y Política Mundial de la Escuela Superior de Economía de Moscú, cree que detrás de las palabras del presidente francés se esconde el deseo de ocupar una posición de liderazgo en el ámbito europeo.Fiodorov y Suzdaltsev coinciden que es poco probable que Washington acepte disminuir el papel de la OTAN en Europa."Joe Biden quiere normalizar las relaciones con Europa, por lo que intentará llevar a cabo su política teniendo en cuenta las posiciones de los aliados europeos. Pero las autoridades estadounidenses no seguirán el llamado de Macron y no construirán un diálogo con Rusia. Es inaceptable para la OTAN y Estados Unidos construir un diálogo de este tipo entre Rusia y Europa", apuntó Suzdaltsev.Para Fiodorov, las declaraciones de Stoltenberg reflejan los intereses y la posición de Estados Unidos, aunque "los políticos occidentales cuerdos entienden que Rusia no va a atacar a los países de la OTAN". Sin embargo, es poco probable que sus voces, así como la del presidente francés, dominen, ya que contradicen la posición de EEUU.

