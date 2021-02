https://mundo.sputniknews.com/20210220/pandemia-migracion-y-ultraderecha-marcan-la-agenda-del-primer-mes-de-biden-en-la-casa-blanca-1108995541.html

Pandemia, migración y ultraderecha marcan la agenda del primer mes de Biden en la Casa Blanca

Pandemia, migración y ultraderecha marcan la agenda del primer mes de Biden en la Casa Blanca

"El gobierno de Biden piensa y ejecuta respetando mucho la tradición del establishment estadounidense", subrayó la politóloga Anabella Busso. Sin embargo, a un... 20.02.2021

Pandemia, migración y ultraderecha marcan la agenda del primer mes de Biden en la Casa Blanca Pandemia, migración y ultraderecha marcan la agenda del primer mes de Biden en la Casa Blanca

Este sábado 20 de febrero se cumple el primer mes del demócrata Joe Biden en la Casa Blanca, cuya gestión se enfoca en enfrentar la pandemia y el legado de su antecesor, Donald Trump.De hecho, el presidente ha firmado numerosos decretos para desmantelar las principales políticas de la anterior administración.La experta subrayó la voluntad de cambio que expresa Biden a través de "la legislación que ha enviado al Congreso en materia migratoria y las negociaciones del paquete de asistencia económica, el más grande en la historia de EEUU".Pero si bien "el gobierno de Biden busca diferenciarse de manera categórica de Trump, a su vez piensa y ejecuta respetando mucho la tradición del establishment, lo cual es un límite a los procesos de cambio".Busso, máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), se refirió además a la figura de la vicepresidenta Kamala Harris, quien "tiene un rol muy protagónico" en la administración."Harris puede tener un rol importante en política internacional como lo tuvo Biden con Barack Obama. Y la edad de Biden contribuye a acentuar el rol de Harris", continuó la autora del libro Las relaciones Argentina-Estados Unidos en los noventa: el caso Cóndor II.Asimismo, consideró que "uno de los principales desafíos" del demócrata será conseguir los grupos que apoyan a Trump "sean cada vez más minúsculos". "Son organizaciones que tienen un ideario conspirativo y de adhesión al uso de armas", recordó Busso.Brasil: "Bolsonaro es más dependiente del Congreso"El encarcelamiento del diputado oficialista Daniel Silveira, por orden del Supremo Tribunal Federal, demuestra los límites del presidente Jair Bolsonaro a la hora buscar apoyos en el Congreso para rescatar a su aliado."Silveira es un bolsonarista truculento, ha demostrado su línea más fascista y el Congreso no quiere seguir esa línea, porque no quiere un enfrentamiento con el Poder Judicial", explicó el periodista Beto Almeida.Y es que el mandatario ultraderechista "es más dependiente del Congreso".Almeida aludió a una "una recomposición del 'centrão' dentro del gobierno". "Es un aliado que cobra, que es chantajista profesional. Está en el poder desde Sarney y condicionan a los gobiernos. Por eso su profesión es el poder, cualquiera que sea el gobierno", sostuvo."Aunque tiene sintonía con él, Silveira no es interesante ahora para Bolsonaro, que se está adaptando a un Congreso con más fuerza para exigirle. Bolsonaro está haciendo concesiones. Tiene que cuidarse porque quien va a protegerlo del impeachment es el 'centrão'", dijo.Sobre las elecciones presidenciales del año próximo y la situación del expresidente Lula da Silva, Almeida aseguró que "el PT está distanciado de los movimientos sociales, de las favelas, en una crisis importante del partido, pero que puede superarse".Y remarcó que la estrategia de Bolsonaro, que buscará la reelección, "es dividir al campo opositor y así espera ganar".En el programa se informó además acerca de la llegada de la nave Perseverance a Marte; la disolución del Parlamento y la llamada a elecciones en Argelia; la muerte de una manifestante herida de bala en Birmania; y la posición de EEUU respecto al acuerdo nuclear con Irán.El equipo de Voces del Mundo está integrado por Telma Luzzani, Néstor Restivo, Mercedes López San Miguel, Franco Luzzani, Patricio Porta y Diana Martínez Tancredi. Este programa se emite en vivo por Radio Cooperativa de lunes a viernes de 14 a 15, hora argentina.

