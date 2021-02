https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107952600.html

Lula cree que Bolsonaro tiene posibilidades de ser reelegido en las elecciones de 2022

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) cree que el mandatario Jair Bolsonaro tiene opciones reales de ser... 18.02.2021, Sputnik Mundo

américa latina

jair bolsonaro

luiz inacio lula da silva

brasil

Lula aseguró que no es necesario que él mismo sea candidato, opción que podría darse en caso de que el Tribunal Supremo Federal anule las condenas que pesan contra él en estos momentos y recupere sus derechos políticos, algo que podría suceder en los próximos meses.Recientemente, el exministro de Educación y exaspirante presidencial en 2018 Fernando Haddad lanzó su candidatura a la presidencia, presentándose como la solución provisional en caso de que Lula no pueda ser candidato, como ocurrió en los comicios de 2018.Lula remarcó este jueves 18 que, en cualquier caso, el Partido de los Trabajadores (PT) tendrá un candidato propio en el primer turno, descartando así un eventual frente amplio que agrupe a diversos grupos de izquierdas, algo que vienen pidiendo sectores de las bases progresistas desde hace tiempo."¿Cómo se escoge a un candidato de un frente amplio? ¿Cuál es el criterio?", se preguntó Lula, que defendió que es mejor que cada partido de izquierda presente a un aspirante, pero con el compromiso de después apoyarse mutuamente en el balotaje.El líder del PT también cree que las elecciones de 2022 contarán con un candidato de derecha (previsiblemente el propio Bolsonaro) y uno de izquierda, descartando la hipótesis de un enfrentamiento entre el actual mandatario y un aspirante de la derecha moderada como apuntan muchos analistas políticos.Ese candidato más moderado podría ser el gobernador del estado de São Paulo, Joao Doria, o el presentador de televisión Luciano Huck, que desde hace tiempo baraja la idea de buscar la presidencia; Lula considera esta posibilidad una "aventura" por su inexperiencia política y no cree que prospere.Lula también descartó la posibilidad de iniciar un proceso de impeachment contra Bolsonaro, dado que la presidencia de la Cámara de los Diputados (que tiene potestad para iniciar este proceso) ahora está en manos de Arthur Lira, un aliado del líder ultraderechista.

