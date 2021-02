https://mundo.sputniknews.com/20210218/ello-no-compete-al-tribunal-europeo-de-ddhh-1107940377.html

Ello no compete al Tribunal Europeo de DDHH

Ello no compete al Tribunal Europeo de DDHH

El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó de "injerencista" la exigencia del Tribunal de Estrasburgo de liberar con carácter inmediato al... 18.02.2021, Sputnik Mundo

Peskov recordó que el ministro de Justicia ruso, Konstantín Chúichenko, expresó la víspera el rechazo de Rusia a la resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre Navalni y agregó:Rusia no tiene obligación alguna y sí, pleno derecho a restar importancia a la demanda del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de dejar en libertad a Alexéi Navalni. Así lo declaró el titular de la delegación rusa en la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), Piotr Tolstói, vicepresidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento) de Rusia."Se trata de un fallo politizado que contraviene nuestro sistema judicial y por consiguiente la Constitución de Rusia. Después de aprobadas las enmiendas a la Carta Magna tenemos derecho pleno a restar importancia a decisiones de tal naturaleza", enfatizó.Piotr Tolstói aconsejó al instancia judicial europea que dé un vistazo a la situación en Europa misma, en la que abundan los ejemplos de la existencia de presos políticos, cuyos casos, extrañamente, no son estudiados ni interesan al Tribunal Europeo.El parlamentario destacó que la mayoría de los jueces de esta Corte europea fueron elegidos sin la participación de la delegación rusa. Como resultado, en el TEDH fue a dar toda una serie de representantes de distintas ONGs, entre ellas, las controladas por el financiero internacional George Soros, indicó Piotr Tolstói.En otros temasCientíficos han elaborado la versión nasal de la vacuna contra el coronavirus Sputnik V (en forma de gota o espray). El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, comunicó en su blog que las tres fases de las pruebas clínicas de la nueva versión del fármaco se realizarán en la capital rusa.Además, según Sobianin, el 18 de febrero arrancaron las pruebas de la versión aligerada de la vacuna Sputnik Light. Se trata de una vacuna de un solo componente, es decir, se inyecta una sola dosis.La EpiVacCorona es el segundo preparado registrado en Rusia. Desde la capacidad de producción inicial de varias decenas de miles de dosis hay que pasar a varios millones por mes.La EpiVacCorona es una vacuna sintética. Incluso no contiene partículas del virus, únicamente análogos creados artificialmente de algunos de sus elementos. Los especialistas afirman que el preparado es absolutamente seguro.A mediados de diciembre el fármaco empezó a difundirse entre la población civil. Es que la EpiVacCorona no requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte, una nevera común es suficiente. Para la producción de la EpiVacCorona el Gobierno de Rusia asignó más de 2 mil millones de rublos, lo que equivale a más de 26 millones 660 mil dólares.En otro orden, el nuevo número uno del Pentágono, Lloyd Austin, declaró en una videoconferencia de titulares de Defensa de la OTAN que eran necesarios los gastos en la defensa, para en el caso de emergencia dar una respuesta a lo que definió de "conducta desestabilizadora de Rusia" y a otros desafíos de la alianza.La oficina de prensa del Pentágono señaló que entre otras amenazas y desafíos Austin nombró a China "que está cobrando fuerza, el terrorismo, el coronavirus y el cambio climático".Anteriormente, el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg, declaró que el concepto estratégico de la OTAN adoptado en 2010 requiere de una actualización, ya que no toma en cuenta el fortalecimiento de China y el deterioro de las relaciones con Rusia.El experto Dmitri Solónnikov, apuntó con ironía que en la OTAN no existe consenso con respecto a eso de la "amenaza principal".Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

