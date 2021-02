https://mundo.sputniknews.com/20210217/1107901992.html

Stoltenberg llama a actualizar concepto estratégico de la OTAN debido a Rusia y China

BRUSELAS (Sputnik) — El concepto estratégico de la OTAN adoptado en 2010 requiere de una actualización, declaró el secretario general de la alianza, Jens... 17.02.2021, Sputnik Mundo

La actualización se debe al fortalecimiento de China y el deterioro de las relaciones con Rusia."Propongo a los jefes de Estado y de gobierno, cuando se reúnan aquí este año, que actualicen el concepto estratégico de la OTAN", dijo Stoltenberg.Agregó que el concepto adoptado en el año 2010 asegura las necesidades de la OTAN, pero no toma en cuenta los cambios en la situación."El concepto estratégico actual no cubre el cambio en el equilibrio de poder, no tiene en cuenta el ascenso de China", explicó el secretario general.Añadió que en 2010 la alianza apostó por la cooperación estratégica con Rusia, que "hoy está cometiendo acciones agresivas contra sus vecinos"."La situación ha cambiado mucho. Por lo tanto, necesitamos actualizar el concepto para fortalecer aún más el vínculo entre Europa y América del Norte", puntualizó.

