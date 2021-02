https://mundo.sputniknews.com/20210218/1107919775.html

El Kremlin tilda de injerencia la petición del TEDH de liberar a Navalni

MOSCÚ (Sputnik) — El portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, calificó de "injerencista" la exigencia del Tribunal de Estrasburgo de liberar con... 18.02.2021, Sputnik Mundo

En una comparecencia ante periodistas, Peskov recordó que el ministro de Justicia ruso, Konstantín Chúichenko, expresó el 17 de febrero el rechazo de Rusia a la resolución del TEDH.Peskova agregó que Moscú no busca confrontación, pero dejó claro que "semejantes resoluciones, la premura con que son adoptadas y su carácter marcadamente comprometido suscitan numerosas preguntas".El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) señaló el 17 de febrero al Gobierno de Rusia que libere de inmediato a Navalni. El organismo invocó el artículo 39 de su reglamento que permite indicar la adopción de las medidas provisionales consideradas como oportunas en interés de las partes o del buen desarrollo del procedimiento. El tribunal avaló de esta manera la petición presentada por Navalni el 20 de enero, "considerando la naturaleza y el alcance del riesgo para la vida del demandante".Relaciones con UcraniaPeskov también afirmó que Ucrania no es un Estado amigo de Rusia."Ucrania es un Estado soberano que no es un país amigo para nosotros. Llegamos a esta conclusión a juzgar por las acciones antirrusas que dominan constantemente la política de las autoridades ucranianas", indicó.

