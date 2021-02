https://mundo.sputniknews.com/20210217/panama-infancias-vulneradas-y-estado-omiso-1107906174.html

Panamá: infancias vulneradas y Estado omiso

Panamá: infancias vulneradas y Estado omiso

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó al Estado panameño a investigar las denuncias de abusos en albergues infantiles.

En las últimas horas, ocho centros de acogida financiados por el Estado de Panamá fueron clausurados luego de que se documentaran abusos y maltratos a niños y niñas que allí vivían. El lunes 15 la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, presentó un informe de 700 páginas a la Procuraduría de la Nación. Fue el resultado de una investigación de ocho meses surgida a partir de denuncias recibidas en ese ámbito el año pasado. Sin embargo, las diputadas encontraron que existían informes de años anteriores que daban cuenta de la situación. Este miércoles 17 la directora de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se reunió con el procurador Eduardo Ulloa para conocer detalles del informe. La jerarca del organismo, Mayra Inés Silvera, asumió hace apenas tres semanas. Días atrás, ante las acusaciones, la Secretaría comunicó su compromiso de tomar "las medidas administrativas, legislativas, judiciales y de cualquier otra índole" que garanticen que "hechos del pasado, conforme al informe emitido por la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá, no vuelvan a suscitarse, vulnerando los derechos de la niñez y adolescencia bajo las medidas de protección".En el país existen 51 hogares. La mayoría son gestionados por organizaciones y fundaciones con financiación estatal. La diputada panameña se refirió a los tipos de delitos que se podrían configurar. "Hablamos de corrupción de servidores públicos, corrupción, maltrato y abuso sexual de menores. El Ministerio Público debe calificar y deslindar responsabilidades", afirmó.Colombia, las vacunas y la pandemiaMédicos locales podrían quedarse sin recibir la vacuna contra el COVID-19 por no estar registrados en el Ministerio de Salud.La Asociación Médica de Antioquia alertó al Gobierno de la situación y denunció irregularidades en la inmunización que comenzó este miércoles 17.Germán Reyes, presidente de la Asociación Médica Sindical Colombiana (ASMEDAS), sección Antioquia, dijo a En Órbita que es "urgente conocer el número de trabajadores de la salud que deben ser inmunizados".Tras el arribo de las primeras 50.000 vacunas de la farmacéutica estadounidense Pfizer, la distribución a los territorios y la implementación del plan de inmunización son tareas aún pendientes.La primera persona en vacunarse fue la enfermera Verónica Machado Torres, jefa de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Sincelejo (Sucre). En tanto, el presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que "iniciamos la batalla definitiva contra esta pandemia y la reactivación segura en nuestro país"."Insistimos al Gobierno, que convirtió el tema de la vacunación en un tema geopolítico, que debe adquirir las vacunas de forma más ágil y de todas las farmacéuticas autorizadas, incluyendo la Sputnik V de Rusia, no incluida por el Ejecutivo en un comienzo", apuntó Reyes.En tanto, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, aseguró que el combate al coronavirus es el reto más grande que un Gobierno ha tenido en la historia de la nación.Este jueves 18, el plan iniciará en las grandes ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Cundinamarca.La próxima semana está programada la llegada al país de 100.000 dosis de vacunas de Pfizer. Colombia cuenta con 37 bodegas para el almacenamiento de las dosis."Desde el personal de salud hemos tenido reparos ante el Gobierno. Muchos trabajadores han sido excluidos por discusiones sobre quiénes deben ser inmunizados de forma inmediata. Llamamos la atención del Ministerio de Salud, a las secretarías departamentales de salud para que mejoren las plataformas de las personas priorizadas", sostuvo Reyes.Estas y otras noticias en En Órbita. Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba) nos pueden escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 horas.

