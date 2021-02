https://mundo.sputniknews.com/20210216/arrojan-luz-sobre-por-que-pedofilos-se-sienten-sexualmente-atraidos-por-los-menores-1107810095.html

Arrojan luz sobre por qué pedófilos se sienten sexualmente atraídos por los menores

Los científicos de la Universidad Estatal de Psicología y Educación de Moscú (MSUPE) arrojan luz sobre la causa de la atracción sexual de los pedófilos hacia... 16.02.2021, Sputnik Mundo

Al realizar este singular estudio utilizaron una muestra amplia y concluyeron que los pacientes con pedofilia son inmaduros desde el punto de vista personal, lo que desemboca en un desvío de la atracción sexual hacia los menores. El artículo se publicó en la revista rusa Psicología Clínica y Especial.Según los científicos de la MSUPE, los pedófilos son similares a los niños en términos de madurez mental y emocional. Precisamente por eso se sienten sexualmente atraídos hacia ellos. La imagen propia de las personas con este trastorno se diferencia por unos rasgos infantiles más patentes."La elección del objeto de atracción en el caso de la pedofilia corresponde a la imagen propia del paciente. Los significados de la sexualidad y de la actividad sexual no los tienen formados. Su sexualidad sigue siendo infantil, es decir, con la edad los intereses no cambian y por eso para un pedófilo el objeto atractivo no será una mujer, sino una niña. La actividad sexual también se desvía, y se parece más a una comunicación o a un juego", comentó el decano de la Facultad de Psicología Jurídica de la MSUPE, Nikolái Dvoriánchikov.Según los expertos, los rasgos descubiertos también son parcialmente típicos para los delincuentes. Esto puede atribuirse al hecho de que en el grupo de personas sin un diagnóstico fueron incluidos aquellos pacientes que no pudieron ser diagnosticados con pedofilia y/o aquellos cuyo transtorno solo se estaba empezando formar.Durante el estudio, los científicos por primera vez utilizaron técnicas verbales y no verbales singulares para reconocer las emociones, la habilidad empática y la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Además, los expertos por primera vez trabajaron con una muestra muy amplia y única para un estudio de estas características. En la investigación participaron 87 personas.Según los autores del estudio, los resultados ayudarán a comprender mejor las causas del comportamiento delictivo de las personas que cometen actos sexuales ilícitos contra menores. También aclarará los criterios de diagnóstico para este grupo de personas. Esto aumentará la efectividad de los programas psicoterapéuticos y de ajuste psicológico y contribuirá a establecer las metas y objetivos para los especialistas con mayor precisión y a analizar la efectividad del tratamiento.Los especialistas creen que este estudio científico puede servir de base para futuras investigaciones enfocadas a estudiar las características de la interacción interpersonal, la percepción y la comprensión de los estados emocionales de los pacientes caracterizados por un comportamiento sexual anormal.

