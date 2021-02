https://mundo.sputniknews.com/20210215/es-gravisimo-injerencia-directa-de-colombia-sobre-el-proceso-electoral-ecuatoriano-1106782757.html

"Es gravísimo, injerencia directa de Colombia sobre el proceso electoral ecuatoriano"

"Es gravísimo, injerencia directa de Colombia sobre el proceso electoral ecuatoriano"

La Unión por la Esperanza (UNES), ganadora de la primera vuelta del 7 de febrero en Ecuador con el candidato correista Andrés Arauz, denunció un plan para...

"Es gravísimo, injerencia directa de Colombia sobre el proceso electoral ecuatoriano" "Es gravísimo, injerencia directa de Colombia sobre el proceso electoral ecuatoriano"

Este miércoles 17 vence el plazo constitucional de 10 días para dar a conocer el primer recuento de votos. Escrutadas el 99,99% de las mesas da la victoria a Arauz con 32,7% de apoyo, seguido con 19,68 por el banquero Guillermo Lasso (partido Creo) y con 19,48 del indigenista Yaku Perez (Movimiento Pachakutik).Sin embargo, todavía es incierto quien pase a segunda vuelta, luego de que Pérez y Lasso se pusieran de acuerdo, el viernes 12, en un recuento parcial de votos, un pacto considerado ilegal por la UNES y otras corrientes políticas porque se hizo sin fundamentos jurídicos. Sin embargo, este domingo 14 Lasso se desentendió del acuerdo y dijo que se debían proclamar los resultados oficiales de la primera vuelta y que el recuento debía tener el respaldo de los 16 candidatos que compitieron. "Seguiremos con los recursos ante el CNE y ante el Tribunal Contencioso Electoral que lo único que hace es alargar el tiempo, no cumplir con plazo y poner en vilo a la ciudadanía que ya necesita una respuesta", valoró la política ecuatoriana, que también es abogada y máster en consultoría política.Cosas veredes"Estamos viviendo algo impensable, que los dos candidatos que quedaron en segundo lugar no logran ponerse de acuerdo con respecto a quién es el ganador. Eso es completamente ilegal", remarcó Aguirre.Lo hizo al explicar que el Código de la Democracia establece claramente cuáles son las causales para hacer un recuento. "Habla de inconsistencia en las actas, inconsistencia numérica, pero no dice en ningún momento que los dos candidatos perdedores pueden pedirlo porque no se encuentran felices con el resultado", explicó."Que el CNE avale esto, es gravísimo", enfatizó. Sin embargo, reconoció que la actitud del organismo electoral guarda cierta lógica con lo que ha venido pasando desde la asunción del presidente Lenin Moreno en mayo de 2017. Aguirre alertó que desde la UNES ven "varios riesgos" ante la coyuntura electoral. "Uno es que se declaren nulas las elecciones dado que no se puede realizar el conteo y no existe el candidato que debería ir a segunda vuelta". Pero también encendió el alerta por acciones iniciadas en Colombia consideradas desestabilizadoras por la UNES .Fake news"Otra de las cosas por las cuales hay pronunciamientos internacionales es la posibilidad de la descalificación de Andrés Arauz, acusado de recibir financiamiento ilícito desde el ELN, algo descabellado, sin pies ni cabeza", aseguró la entrevistada. El tema surgió a finales de enero mediante un artículo de la revista colombiana Semana, que dio cuenta de supuestos aportes económicos del ELN a la campaña de Arauz en base a archivos que habrían sido encontrados en la computadora del líder guerrillero conocido como Uriel, ultimado en octubre de 2020. El último fin de semana el fiscal general colombiano, Francisco Barbosa, llegó a Quito en plena conmoción por la falta de resultados en los comicios para entregar a su par ecuatoriana, Diana Salazar, elementos que avalarían la versión periodística, desmentida tanto por Arauz como por el ELN."Se ha creado una ola mediática acusando falsamente a Arauz de que su campaña ha sido financiada por el ELN de Colombia. Nada más falso y sucio. Supuestamente hablan de un video que fue grabado en la selva colombiana. Pero expertos en aves, por el sonido de los pájaros que salen en el video, se dan cuenta de que no está grabado en Colombia, sino aquí en Ecuador", cuestionó."Quieren la nulidad de las elecciones y descalificación de Andrés Arauz para que no vaya a segunda vuelta, que sea descalificado del proceso sin ninguna prueba", remarcó.En Uruguay, Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas.En Radio Illimani Patria Nueva de Bolivia (94.3 FM señal para todo el país) y 93.7 (Cochabamba) nos pueden escuchar de lunes a viernes de 4 a 5 horas.

