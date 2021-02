Migrantes venezolanos en Colombia en la cuenta regresiva para el Estatuto de Protección

https://mundo.sputniknews.com/20210211/1101244242.html

BOGOTÁ (Sputnik) — Más de dos millones de migrantes venezolanos podrán beneficiarse desde mitad de este año del nuevo Estatuto Temporal de Protección... 11.02.2021, Sputnik Mundo

Según cifras de la estatal Migración Colombia con corte al 31 de diciembre de 2020, más de 1.729.000 migrantes venezolanos se encontraban dentro del territorio colombiano en esa fecha y de ellos, cerca del 56% (un poco más de 966.000) estarían en condición irregular, por lo que se podrán beneficiar del estatuto una vez entre en vigencia.Cuenta regresivaEl proceso implica que el proyecto debe ser publicado en la ventana de transparencia de la Presidencia por quince días para que la ciudadanía pueda haber observaciones, luego de lo cual se dará respuesta a esas inquietudes y, posteriormente, pasará a sanción presidencial.Noventa días después de la firma del presidente comezará el proceso de Registro Único de Migrantes Venezolanos, por lo que a mediados de año comenzará a regir el estatuto, cuyo anuncio fue celebrado por organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Unión Europea (UE)."Entiendo que es una buena noticia, porque permitirá a quienes tenemos el Permiso Especial de Permanencia (PEP) seguir trabajando sin tener que hacer tantas actualizaciones, y a los que están en la ilegalidad, regularizarse para poder trabajar y recibir beneficios en salud y otras cosas", dijo a esta agencia Johan Oropeza, un joven ingeniero civil venezolano que hace cuatro años emigró de Caracas con su esposa y dos hijos a Bogotá, donde atiende un almacén de calzado artesanal en un pasaje comercial.Según el Gobierno, el estatuto tiene como finalidad ofrecer resguardo a las personas que huyen de Venezuela por causa de la crisis y permitirles el tránsito desde un régimen de protección temporal a un régimen migratorio ordinario, es decir que los migrantes venezolanos que se acojan a la medida tendrán un lapso de diez años para adquirir una visa de residente.Trasfondo económicoUno de los trasfondos de la medida es el económico, ya que la llegada masiva de venezolanos a Colombia en condiciones de irregularidad ha generado un desplazamiento de la oferta de trabajo, lo que a su vez ha derivado en la reducción de salarios, disminución en el empleo de trabajadores nativos y la ausencia de cobertura en servicios médicos."Las dos chicas que ve allá, al fondo, son venezolanas indocumentadas, pero las empleamos porque trabajan muy bien. Obvio, no le voy a negar que cobran menos que las colombianas, pero lo malo es que tampoco las podemos afiliar a la seguridad social (servicios médicos) porque por su condición irregular no nos lo permite, así que si les ocurre algún accidente es bajo su propio riesgo", dijo a Sputnik una mujer que administra una peluquería en Bogotá y que pidió reserva de su nombre.Aunque emplear a inmigrantes venezolanos indocumentados es ilegal, la práctica está extendida en Colombia. Buena parte de ellos trabajan incluso por menos del salario mínimo (908.526 pesos, unos 259 dólares) al mes y sin ningún tipo de cobertura médica, una situación que también se ha generalizado por parte de contratantes que buscan reducir sus costos de nómina y aliviar el golpe fiscal derivado de la pandemia de covid-19.Esa situación es la que el Gobierno colombiano busca evitar por medio del estatuto, ya que la irregularidad implica una reducción en los aportes de los migrantes a la economía, dado que no declaran remesas, tampoco realizan contribuciones tributarias, ni hacen aportes parafiscales.Los beneficiosEntre los beneficios anunciados se cuenta la protección de la población migrante que hoy está en condiciones de irregularidad, el otorgamiento de la condición migratoria regular y, a su vez, la autorización para que puedan desempeñar cualquier ocupación legal en el país, así como su incorporación como miembros activos de la sociedad en condiciones de igualdad."Ser migrante no es fácil. Así como mucha gente nos tiende la mano, hay otra que nos rechaza, nos señalan como delincuentes y nos acusan de traer enfermedades, lo cual dificulta que nos empleemos en lo que sabemos hacer", señala Mauricio Olivares, un técnico electricista que ahora trabaja con Rappi, la multinacional colombiana de repartos.Mauricio confía en que una vez entre en vigencia el estatuto, mucha gente pueda ver a los migrantes "con otros ojos" y "más como un aporte" al país que los ha acogido "y no como una carga" para el Estado, dice mientras espera en un parque, junto a otros repartidores de la aplicación, por un servicio de delivery.Aunque aparte de los migrantes regulares el estatuto beneficia también a aquellos irregulares que demuestren que se encontraban en Colombia al 31 de enero de 2021, lo cierto es que prevé beneficiar a aquellos venezolanos que ingresen de manera regular al país durante los primeros dos años de vigencia de la norma, con el fin de desincentivar la irregularidad.Las fasesLa implementación del estatuto estará a cargo de Migración Colombia y se prevé realizarla en dos etapas.La primera de ellas, que se realizariá de manera virtual, consistirá en la inscripción de los extranjeros en el Registro de Migrantes Venezolanos, un mecanismo que le permitirá al Gobierno central caracterizar e identificar a la población venezolana radicada en Colombia, con el fin de poder generar políticas públicas basadas en la realidad migratoria del país.La segunda fase, que se hará de manera presencial, tiene que ver con la expedición de un Permiso de Protección Personal, el cual será un documento de regularización e identificación para los ciudadanos venezolanos que harán parte del estatuto, los cuales esperan por ahora la entrada en vigencia del mismo.

