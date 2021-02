Politólogo: estatuto colombiano de protección a migrantes venezolanos da suspicacia

https://mundo.sputniknews.com/20210209/politologo-estatuto-colombiano-de-proteccion-a-migrantes-venezolanos-da-suspicacia-1094381468.html

Duque anunció el lunes que el estatuto permitirá agilizar el proceso para aquellos migrantes que ya están regularizados, y establecerá una hoja de ruta a los que se encuentran irregulares para que puedan contar con el acceso a los servicios del Estado.Ayuda económicaOrtiz indicó que el estatuto podría tener varias connotaciones, debido a que el Gobierno de Duque en reiteradas ocasiones ha solicitado ayuda económica con el pretexto de atender a los migrantes venezolanos."Puede ser un asunto para seguir procurando dinero, y parte del cuestionamiento es que Colombia ha recibido recursos para apoyar a migrantes, pero la situación de la migración venezolana en ese país no es la mejor", comentó.Duque ha solicitado a la comunidad internacional se destinen más recursos para atender a los migrantes venezolanos que llegan a territorio colombiano.Sin embargo, el presidente venezolano Nicolás Maduro lo ha acusado de robarse los recursos que han destinado las organizaciones internacionales para la atención de los migrantes de su país.Ortiz, columnista del diario Correo del Orinoco, manifestó que su país espera que Duque cumpla y que el estatuto no se convierta en un fraude.La decisión del presidente colombiano con respecto a los migrantes se conoció a tres días de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, lo acusó de encabezar un plan terrorista para explotar la sede del poder legislativo.VacunaciónOrtiz recordó que en diciembre pasado, Duque generó polémica cuando anunció que excluirían de la vacunación contra el COVID-19 a los migrantes venezolanos que se encuentran en situación irregular en Colombia.En ese entonces, el Gobierno venezolano denunció ante la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la decisión de no vacunar a los migrantes venezolanos, al considerarlo como un acto de xenofobia.Las autoridades migratorias de Colombia contabilizaron más de 1.729.000 migrantes venezolanos hasta el 31 de diciembre de 2020, de los cuales más de 966.000 se encontraban en condición irregular.Hasta el momento, el Gobierno de Maduro no se ha pronunciado sobre el estatuto, que beneficiaría por diez años a los migrantes venezolanos en el vecino país.

