Las mujeres que se regalan frutas y cantan coplas para celebrar la amistad en Bolivia

Las mujeres que se regalan frutas y cantan coplas para celebrar la amistad en Bolivia

Forzadas por la pandemia de COVID-19, miles de grupos de amigas en todas las ciudades bolivianas tendrán que reunirse 'online' para celebrar el Día de las...

Las mujeres bolivianas tienen una fiesta en la cual celebran la amistad y la sororidad. Es el Día de las Comadres, que tiene lugar en el jueves previo al carnaval. Es una fecha para reunirse con amigas, bailar, comer, beber, intercambiar regalos. En este 2021 se realizará el 11 de febrero, aunque mayormente en el plano virtual, por causa de la segunda ola de contagios de COVID-19 que prevalece en el país. En las áreas rurales, donde no se registran muchos casos nuevos, las comunarias se regalarán canastas con frutas y alimentos condimentados con mixtura, como una manera de ch'allar (celebrar) las cosechas del verano austral.La antropóloga y docente universitaria María Esther Mercado Huerta contó a Sputnik que la fiesta "en realidad no es de las comadres. Esta es la celebración de la fertilidad, de agradecimiento a la tierra. Es una celebración muy antigua, que se da en todas las sociedades tradicionales antiguas, principalmente en sociedades agrarias".Mercado argumentó desde la cosmovisión andina, según la cual "estamos en el tiempo de la mujer, que comienza en el equinoccio de primavera del hemisferio sur y termina en el otoño". Es el periodo que abarca la actual época de lluvias. "Es un tiempo en el que existe mucha humedad, entonces siempre hay una relación identitaria entre la humedad y la mujer, precisamente por la fertilidad. En este tiempo comienza a haber humedad, para que la tierra se alimente y dé frutos". Según Mercado, "es una época maravillosa, porque todo está en flor, todo es humedad, hay harta fruta, maíz, choclo".La antropóloga comentó que con la migración campo-ciudad y los cambios culturales, la fiesta de las comadres se trasladó a las ciudades. Muchas mujeres campesinas vendían su producción en los mercados populares. En ese espacio se evidenció "el vínculo de comadrería, porque antiguamente no había guarderías para que las mujeres dejaran a sus wawas (bebés). Entonces iban —y siguen yendo— con sus wawas a trabajar a los mercados".Allí "todas las mujeres cuidaban de la wawa. Estas son las co-madres, porque hay co-participación. Quiere decir que ambas son madres de los niños, así se establece un vínculo de reciprocidad", dijo Mercado. Y agregó que este vínculo se institucionaliza al momento del bautismo según el ritual católico."Esas comadres hacen un parentesco de una familia extendida muy interesante, que no se da por vínculo sanguíneo sino por parentesco ritual. Ese es el verdadero festejo de las comadres", aseguró.Tarija, capital de las comadresTradicionalmente, el departamento donde más se celebra comadres es en Tarija, al sur, limitando con Argentina. Desde allí esta fiesta irradió al resto del país. Por ello en las ciudades de La Paz o de Santa Cruz no es extraño ver a señoras en estas fechas con canastitas de frutas, panes, chicha, globos y serpentinas.El Día de Comadres está tan arraigado en Tarija, que cada jueves antes de carnaval las mujeres desfilan por la ciudad con sus mejores amigas, como si fueran comparsas. Este departamento es también célebre por sus coplas carnavaleras, que se cantan en estos días de jolgorio, en los cuales se toleran los chistes verdes y las insinuaciones subidas de tono.Pero nada de ello habrá este año, en el cual se debería carnavalear desde el sábado 13 de febrero hasta el martes 16. En 2021 no se festejará, por la pandemia y por el luto que dejó el coronavirus en varias comparsas, causante del deceso de varios integrantes.Algunas agrupaciones convocan a realizar reuniones virtuales, para que la pandemia no haga perder el hábito de verse, aunque sea a través de pantallas. Entre ellas están las Mochas Copleras, con sede en Tarija, que este jueves de comadres realizarán el segundo Encuentro Departamental de Copleras "Siempre vivas, desterrando la violencia machista", el cual transmitirán en vivo por su página de Facebook.Cristina Martínez (o "la Mocha Cristina", como la llaman sus compañeras) integra este colectivo que se formó en 2017, cuando en Bolivia se debatió por algunas semanas la posibilidad de ampliar las situaciones en las cuales es legal el aborto. Ellas hacen intervenciones públicas, donde cantan sus coplas y cuestionan la violencia machista.Martínez dijo a Sputnik que muchas coplas tradicionales, en tono de humorada, "narran cómo los hombres se apropian de los cuerpos de las mujeres; se burlan y denigran a las mujeres, también a las mujeres ancianas. Esas coplas abarcan toda una narrativa del patriarcado".Al momento de armar las Mochas Copleras, "nos preguntamos cómo podíamos generar diálogos y debate público sobre la despenalización del aborto, por ejemplo, en estos territorios pequeños e hiperconservadores". Y se respondieron: "Capaz entrando desde lo cultural haya apertura. Ese ha sido el resultado que tenemos, porque en general hay muy buena recepción por parte de la sociedad, de las mujeres sobre todo".Martínez, junto a la mocha Noelia Vera, tomaron la caja y cantaron durante esta entrevista una copla, estrenada en el último carnaval: "Ya llega el carnavalito, cumitas libres toditas/ Vamos cantando y bailando, sin machistas acosando". En Tarija "cumita" es una manera resumida de decir: "comadrecita".¿Por qué 'mochas'?"Aquí en Tarija esa palabra se usa para denigrar o hacer sentir menos a las personas, sobre todo a las mujeres. La 'mocha' es la hija de la campesina que ha venido a la ciudad para ser sirvienta", dijo Vera."Cuando esta hija se rebela ante el patrón, cuando esta hija no se deja y responde, le dicen que es 'mocha'. En La Paz y Cochabamba se les dice 'imillas', en Santa Cruz les dicen 'cunumis'. Nosotras agarramos la palabra 'mocha' para reivindicarla, para resignificarla", sostuvo.Y Martínez complementó: "Las coplas son versos, poemas cortos, que tienen rima. Son poemas de las comunidades, de las abuelas. Ahora nosotras también estamos haciendo poesía con rebeldía, amor, cariño, denunciando y convocando a la construcción de una nueva sociedad".Como muestra, cantaron otra copla: "Quienes han querido gobernar mis sentimientos, decidir sobre mi cuerpo/ velay tal atrevimiento".Una canasta de frutasEl estandarte de las comadres son las canastas de frutas que entre ellas se regalan. Esta costumbre comenzó en Tarija, pero a partir de la década del 80 se extendió a todos los departamentos. ¿Cuál es su significado?"Está vinculada con el ciclo agrícola, porque esta es una época de cosecha abundante, de recoger de la tierra. Esa canasta tiene un vínculo muy profundo con lo campesino, porque lo que pones ahí son frutos de las tierras. También hay un pan al que llamamos torta dulce; lo dulce está vinculado con lo dulce de tener una amistad, además el pan alcanza para todos y todas", explicó Martínez.Y continuó: "la fruta representa la abundancia. Al entregársela a tu comadre estás deseándole que tenga abundancia. Las frutas de la temporada son uva y durazno". Además, "nunca faltan las flores y la albahaca, que le dan aroma, alegría y color a las canastas", dijo la coplera.Círculo de palabras en La PazEsta fiesta de las mujeres comenzó en el campo y ya tomó todas las ciudades de Bolivia, incluida La Paz. Aquí, este año no habrá celebraciones para la colectiva ecofeminista Salvaginas. "La fiesta de las comadres genera un lazo de amistad y de sororidad entre mujeres. Lo que más resalto es la solidaridad que produce entre nosotras", dijo a Sputnik Kiyomi Nagumo, integrante de este grupo.Este 2021 el encuentro será a través de Internet. Harán un círculo de palabras, porque "actualmente vivimos un proceso bastante complejo con el tema del COVID-19. Varias personas familiares, incluso miembras de la colectiva han caído con el virus también. Tenemos una compañera que ha perdido a sus familiares", indicó Nagumo.Los círculos de palabra "son espacios de contención y sororidad entre mujeres, donde podemos expresarnos y manifestarnos sobre nuestros sentires, también nuestras experiencias", dijo la integrante de las Salvaginas. Y precisó: "Generalmente lo hacemos con algunos tipos de rituales, quemamos palosanto, prendemos incienso y empezamos a hablar entre nosotras, también discutimos. Después nos damos palabras de apoyo y solidaridad, pero que sean sentidas", resaltó."Creemos importante gestar mayores círculos de contención, especialmente en estas épocas. Comadres es una buena fecha para hacerlo y sacarnos un poco de la rutina política, activista, ambiental, ecofeminista. Reunirse a hablar, contenernos, es un acto altamente político", sostuvo Nagumo.

