El Gobierno de España estudia un cambio legal para que raperos como Pablo Hasél no entren en prisión

El Gobierno de España estudia un cambio legal para que raperos como Pablo Hasél no entren en prisión

Una modificación del Código Penal impediría que mensajes en canciones o redes sociales puedan llevar a penas de cárcel.

Ha pasado en los últimos años con César Strawberry, líder de Def con Dos, o con Valtónyc, cantante. Ambos han sido perseguidos judicialmente por mensajes en sus redes sociales o letras de canciones. En enero, la orden dada a Pablo Hasél de ingresar en prisión sumaba otro caso más, de consecuencias más graves.Hasél, nacido en Lérida hace 33 años y de nombre oficial Pablo Rivadulla Duro, recibió una sentencia de ingreso a prisión por enaltecimiento de terrorismo, injurias a la corona y a las Instituciones públicas. Penden cerca de dos años de ingreso, una multa económica y la posibilidad de añadir otras penas de lo que él considera "activismo fuera de la música". Cabe un último recurso al Tribunal de Estrasburgo que no le evitaría la cárcel.​Por eso, el Gobierno de España ha asegurado en un comunicado que "el Ministerio de Justicia planteará una revisión de los delitos relacionados con excesos en el ejercicio de la libertad de expresión para que solo se castiguen conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta, con penas disuasorias, pero no privativas de libertad"."En este sentido, el Gobierno entiende que el derecho penal ni es la herramienta más útil, ni es necesaria, ni es desde luego proporcionada para responder a comportamientos, aun pudiendo rozar la ilicitud, cuyo castigo penal supondría un desaliento para la libertad de expresión, tal y como han declarado el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Unión Europea y la mayor parte de la doctrina española", concluye.La nota del Gobierno (formado por una coalición de PSOE y Unidas Podemos) se produce después de la promesa de una reforma profunda del Código Penal que incluye no solo esta cláusula contra la persecución de artistas sino una revisión del delito de sedición, que podría reducir las penas del procés.Justo se ha anunciado en una semana turbulenta para el rapero. Hasél, que se consideraba "claramente" un "preso político" en conversación con Sputnik, lleva las últimas horas siendo el protagonista de manifestaciones por su libertad o incluso de un manifiesto de apoyo firmado por más de 200 artistas como Javier Bardem o Pedro Almodóvar.Pablo Hasél, que acusó al rey emérito de utilizar el dinero de los españoles para sus amantes o sus cuentas opacas (tal y como se está investigando realmente) o que sugirió atacar a las fuerzas del Estado, ha mostrado en todo momento su agradecimiento por el respaldo recibido. Sin embargo, la postura repentina del Gobierno le ha generado recelos."Las numerosas movilizaciones y muestras de rechazo, han forzado al gobierno a intentar lavarse la cara con más promesas que sin más movilización serán humo como la derogación de la ley mordaza que encima ampliaron con la ley mordaza digital. Quieren desmovilizar", ha escrito en Twitter, agregando que "no han hecho nada para frenar mi encarcelamiento en cuatro días". "Con declaraciones vacías como tantas promesas falsas más, quieren apagar la solidaridad", concluye.

