El Kremlin promete castigar a partidarios de Navalni que participen en acciones vetadas

El Kremlin promete castigar a partidarios de Navalni que participen en acciones vetadas

En Rusia nadie juega al "gato y el ratón", todos los que violen la ley serán castigados, declaró el portavoz del presidente ruso. 09.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-09T11:16+0000

2021-02-09T11:16+0000

2021-02-11T17:40+0000

manifestación

alexéi navalni

protestas

kremlin

noticias

internacional

rusia

Los seguidores de Navalni anunciaron una nueva acción y ofrecieron a los ciudadanos rusos que salieran de sus casas en la noche del 14 de febrero y encendieran linternas.¿Ayudas sociales para calmar protestas?Además, el Kremlin niega que las autoridades rusas tengan previsto aprobar un paquete de ayudas sociales valorado en 6.700 millones de dólares para mitigar las protestas en el país, afirmó Peskov.El 8 de febrero la agencia Reuters comunicó, citando a dos fuentes gubernamentales, que el Gobierno ruso prevé aprobar un nuevo paquete de ayudas sociales, por valor de 500.000 millones de rublos o 6.700 millones de dólares, para atender el descontento de la población por la caída del nivel de vida en vísperas de las elecciones parlamentarias programadas para septiembre.Según el medio, ese paquete de ayudas va a ser presentado en las próximas semanas por el propio presidente ruso. La agencia apunta que la decisión de aprobar ese paquete se tomó después de que una ola de manifestaciones no autorizadas estallara en un centenar de ciudades rusas."Reuters nos envió una carta ayer [el 8 de febrero], en que dijo que tiene constancia de que está previsto asignar unos 500.000 millones de dólares (...) para mitigar las protestas, y pidió un comentario. Y, sin esperar nuestra respuesta, 20 minutos después Reuters publicó la noticia. Ahora afirmo: esto no corresponde a la realidad, es una información incorrecta", comentó Peskov.Numerosas manifestaciones no coordinadas con las autoridades tuvieron lugar en diversas ciudades de Rusia el 23 de enero y continuaron el 31 de enero tras la detención de Alexéi Navalni.También hubo protestas tras conocerse el dictamen del tribunal sobre su caso.Peskov calificó días antes a los organizadores de las protestas de provocadores.El presidente ruso, Vladímir Putin, subrayó que todo el mundo tiene el derecho a expresar su opinión, pero denunció la práctica de los organizadores de las manifestaciones de "poner por delante a los menores de edad".El vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev, por su parte, acusó de cinismo a los partidarios del bloguero opositor, por incitar a las protestas en su apoyo durante la actual pandemia de coronavirus.El 2 de febrero, el opositor fue condenado a 3,5 años de prisión, incluidos los 10 meses que pasó bajo arresto domiciliario, es decir, si su recurso contra la sentencia no prospera, el opositor se enfrenta a dos años y ocho meses de cárcel.A Navalni se le imputan los delitos de estafa contra la empresa de productos de belleza Yves Rocher y apropiación ilícita de fondos de la maderera Kirovles. El opositor rechaza todas las acusaciones en su contra y las considera políticamente motivadas.Llamados a sanciones a RusiaAsimismo, Peskov declaró que la iniciativa de penalizar los llamados a sancionar a Rusia tiene demanda.La semana pasada el presidente de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso), Viacheslav Volodin, condenó la petición de la ONG del opositor ruso Alexéi Navalni a EEUU de que imponga sanciones contra individuos vinculados al Gobierno ruso y no excluyó introducir responsabilidad penal por tales acciones.El Consejo de la Duma de Estado decidió crear un grupo de trabajo que analice la responsabilidad penal por las acciones que podrían dañar a los ciudadanos o la economía de Rusia.Peskov señaló que los llamados a sanciones "de jure no son actos ilegítimos pero sabemos que en el Parlamento ya se habla de equiparar tales acciones a delitos".Según Peskov, la actitud de la gran mayoría de los rusos hacia tales llamamientos es evidente.Una copia de la carta de la Fundación para la Lucha contra la Corrupción (FBK, catalogada por el Ministerio de Justicia ruso como agente extranjero) que ha trascendido a los medios estadounidenses, indica como blanco prioritario de las sanciones a los magnates Román Abramóvich y Alisher Usmánov, al ministro de Salud ruso, Mijaíl Murashko, al presidente y al vicepresidente del banco VTB, Andréi Kostin y Denís Bórtnikov, al titular de Agricultura, Dmitri Pátrushev, al presidente de la corporación VEB, Ígor Shuválov y al teleperiodista Vladímir Soloviov.La ONG de Navalni propone asimismo imponer sanciones contra el propio Peskov, el primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin; el gobernador de San Petersburgo, Alexandr Beglov; el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin; el viceministro de Defensa Andréi Kartapólov; la presidenta de la Comisión Electoral Central, Ela Pamfílova; los titulares del Comité de Investigación y del Servicio Federal de Seguridad, Alexandr Bastrikin y Alexandr Bórtnikov; el director general del Canal 1, Konstantín Ernst; el director del Servicio Federal Penitenciario, Alexandr Kaláshnikov, el jefe de la Guardia Nacional, Víctor Zólotov; la directora de Rossiya Segodnya y RT, Margarita Simonián; y los empresarios Oleg Deripaska (Basic Element, Rusal), Alexéi Miller (Gazprom), Ígor Sechin (Rosneft), Guenadi Tímchenko (Novatek, Sibur) y Nikolái Tókarev (Transneft).Peskov opina que la ONG de Navalni ha demostrado a todos su condición de agente extranjero con la petición a EEUU.La vacuna rusa Sputnik V en UcraniaAdemás, Peskov declaró que el Kremlin está seguro de que la mayoría de los ucranianos están dispuestos a inmunizarse contra el coronavirus con la vacuna rusa Sputnik V pese a que el Gobierno de ese país rechaza utilizar ese fármaco.El 8 de febrero el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, afirmó que está en contra de usar la vacuna rusa Sputnik V en la campaña de inmunización contra el coronavirus, argumentando que hasta la fecha ni la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni los principales especialistas europeos han confirmado su seguridad y eficacia. Zelenski ironizó que "los ciudadanos de Ucrania (...) no son unos conejos para someterlos a experimentos"."Es evidente que en Ucrania hay personas que quisieran usar la vacuna rusa, y es evidente que no son pocas. Creo que la postura de las autoridades de Ucrania, que se basa en la desconfianza hacia la seguridad de la vacuna rusa, es de una minoría absoluta", comentó Peskov las declaraciones del presidente ucraniano.El portavoz del Kremlin subrayó que esa postura del Gobierno ucraniano "contradice a las pruebas realizadas, así como al reconocimiento de la credibilidad de los ensayos de la primera, segunda y tercera fases [de la vacuna Sputnik V] por expertos internacionales".Al mismo tiempo Peskov apuntó que el Fondo Ruso de Inversión Directa (RDIF), que comercializa la vacuna, examina todas las solicitudes y trabaja con todos, así que "si aparece algún interés por parte de Ucrania, claro que cooperará con ella".Desarrollada por el Centro de Epidemiología y Microbiología Gamaleya y comercializada por el RDIF, la vacuna Sputnik V consta de dos componentes: el primero se basa en el adenovirus humano tipo 26, y el segundo, en el adenovirus humano recombinante del tipo 5. El medicamento se administra dos veces, en un intervalo de 21 días.La vacuna Sputnik V ya fue autorizada en 22 países, y una decena de ellos ya comenzó a inmunizar su población con ese fármaco.

2021

