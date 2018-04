Este aficionado egipcio irá hasta Rusia en bicicleta para el Mundial de fútbol (fotos)

"La idea del viaje surgió después de que la selección de Egipto entrase en el Mundial por primera vez en 28 años", dice a Sputnik Nofal, futbolero y ciclista empedernido.

La primera etapa del viaje transcurrirá por territorio egipcio y durará 10 días. Cree que es lo que tardará en llegar a la ciudad de Nuweiba, a orillas del mar Rojo. De allí, Nofal se irá en ferri hasta Áqaba, en Jordania, y de ahí a la capital del país, Amán.

No pasará por Siria por la guerra que atraviesa el país. De ahí que haya decidido viajar hasta Sofía (Bulgaria) en avión. Desde la capital búlgara atravesará Rumanía, Moldavia y Ucrania. Espera pasar por la frontera rusa el 31 de mayo y llegar a Moscú el 7 de junio.

Explica a Sputnik que ha planificado todos los aspectos de su viaje y que ha tenido en cuenta todo lo que pueda pasar, algo indispensable para un viaje tan largo. Añade que ha evitado cualquier riesgo, pero que siempre puede acabar pasando algo porque hay cosas que no se pueden prever.

Ya tiene todos los visados que le hacen falta para llegar hasta la capital rusa. También el pasaporte de aficionado, necesario para asistir a los partidos del Mundial.

Asegura que prácticamente no se gastará nada durante su odisea futbolera porque la gente le irá ayudando a lo largo de la ruta. "En todos los países me recibirán como a un invitado". En cualquier caso, añade, el viaje quedará cubierto con lo que gane de las entrevistas en la radio, en la televisión, en los periódicos, etc. Al final de su odisea espera organizar una conferencia para explicar cómo ha ido todo.ç

Se trata de la tercera vez en la historia que la selección egipcia logra clasificarse para el Mundial de fútbol. La última vez fue hace 28 años.

El Mundial de fútbol se celebrará entre el 14 de junio y el 15 de julio en 11 ciudades del país, entre las que destacan Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Rostov del Don y Saransk.