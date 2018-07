Los presidentes de Rusia y Croacia intercambian regalos

El líder ruso recibió a su homóloga croata en el Kremlin.

La presidenta de Croacia agradeció al líder ruso que no permitiera declaraciones que pudieran promover el odio durante la Copa Mundial de 2018.

"Esta Copa Mundial es un ejemplo real de cómo organizar eventos similares para el resto del mundo, porque no sólo han garantizado el traslado libre para los hinchas, sino que evitaron cualquier precedente, y cualquier declaración que pudiera calificarse como odio, y esto es un verdadero ejemplo para todos en el mundo", declaró Grabar-Kitarovic.

El pasado 7 de julio, el equipo nacional de Croacia superó al equipo ruso en la tanda de penaltis en el partido de los cuartos de la Copa Mundial.

Tras el partido, Domagoj Vida apareció en un vídeo exclamando: "¡Gloria a Ucrania!" y donde, además, el exjugador de la selección de Croacia, Ognjen Vukojevic, agregó: "Es una victoria para el Dinamo (de Kiev) y para Ucrania".

Cabe indicar que ambos futbolistas formaron parte, no hace mucho tiempo, del mencionado club ucraniano.

Durante la conversación con Vladímir Putin en el Kremlin, la presidenta de Croacia destacó el alto nivel de la organización del Mundial.

"Me gustaría expresar mi sincera gratitud, pero no sólo en mi nombre y del nombre de la delegación que me acompaña, sino también en nombre de todos los representantes de Croacia, del equipo nacional y de todos los hinchas croatas que han venido a la Federación Rusa durante el Mundial y se han sentido como en casa", aseveró Grabar-Kitarovic.

© Sputnik / Serguey Guneev El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarovic

Es la tercera visita que realiza Grabar-Kitarovic a Rusia durante el torneo.

Hoy, el 15 de julio su equipo disputará la final de la Copa Mundial frente los jugadores de Francia.

El combinado de Croacia se verá las caras con el de Francia este domingo en la final del torneo, que se disputará en el estadio Luzhnikí de Moscú.

La Copa Mundial de Rusia 2018, que concluirá el próximo 15 de julio, se ha disputado desde el 14 de junio en 12 estadios de 11 ciudades: Moscú, Kaliningrado, San Petersburgo, Volgogrado, Kazán, Nizhni Nóvgorod, Samara, Saransk, Rostov del Don, Sochi y Ekaterimburgo.