Un Tesla más barato, el último clavo en el ataúd de los vehículos de combustión interna

"Siempre ha sido nuestro sueño hacer un automóvil eléctrico asequible", declaró Musk durante una presentación en el marco del llamado Día de la Batería de Tesla, antes de detallar que el nuevo objetivo de la empresa es hacer disponible uno de sus autos a unos 25.000 dólares "en aproximadamente tres años".

Actualmente, el vehículo más barato de Tesla es el Model 3. Puede ser adquirido en su versión básica a partir de 35.000 dólares en el mercado de Estados Unidos. El anuncio de Musk supone una rebaja de 10.000 dólares —casi 30%— sobre su precio.

¿Qué significa esta prometida rebaja en los precios de los Tesla para la industria automotriz? Para James Morris , columnista de Forbes dedicado a los vehículos eléctricos, la novedad anunciada por Musk "presagia el último clavo en el ataúd de la industria automotriz tradicional basada en la propulsión de combustibles fósiles".

De acuerdo con el especialista, la etiqueta de precio de 25.000 dólares "no suena tan impresionante inicialmente", ya que en EEUU se puede comprar un Toyota Corolla con un motor de combustión interna por menos de 20.000 dólares. Este, sin embargo, no es el mercado al cual el Tesla económico estará dirigido.

El Tesla Model 3, según Morris, se lanzó en el mercado para ser un concurrente directo del BMW Serie 3, un vehículo de tamaño medio de gama alta que, antes de la llegada del vehículo eléctrico, era líder del mercado estadounidense en el segmento. De manera similar, el nuevo automóvil de 25.000 dólares deberá concurrir con otro "ícono europeo": el enormemente popular Volkswagen Golf. El vehículo, al que suele asociarse "calidad a un precio asequible", se puede comprar por poco más de 23.000 dólares en EEUU.

Todavía se desconocen las características técnicas del nuevo Tesla que se venderá a 25.000 dólares, pero basado en los desarrollos actuales de la compañía, se espera que el vehículo tenga una autonomía de más de 480 kilómetros.

"También puedes estar seguro de que este automóvil será rápido porque no existe un Tesla lento, por lo que definitivamente va a ir de 0 a 60 millas por hora [96km/h] en menos de 6 segundos", subrayó Morris.

Además, el columnista puso de relieve que el uso del Tesla será mucho más barato que el del Golf, debido a que "las millas eléctricas son considerablemente menos caras que las de combustibles fósiles". Agregó que las estaciones de recarga estarán todavía más presentes de lo que son actualmente.

"Cuando se puede comprar un vehículo eléctrico con más de 300 millas [480km] de autonomía que es más rápido y está equipado con mejor tecnología que un Volkswagen Golf con motor de combustión interna, además de ser mucho más barato de manejar, solo los prejuicios infundados contra los vehículos eléctricos te detendrán", apuntó el columnista.

Para Morris, con la llegada de un Tesla más asequible, ya no se sostendrá el argumento "no puedo comprar un vehículo eléctrico porque es demasiado caro". No quedará ninguna buena razón para comprar un automóvil propulsado por combustible derivado del petróleo y el gas, concluyó el columnista.