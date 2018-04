Facebook, dispuesto a revelar quién y cómo utilizó tus datos personales

Los usuarios recibirán una notificación titulada 'La protección de tus datos'. El mensaje contendrá un enlace a la página que mostrará la información sobre la actividad de las aplicaciones.

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook, atrapado en su propia tormenta

Si los usuarios lo desean, podrán bloquear algunas de las aplicaciones o prohibir el acceso para cualquier aplicación.

Además, los 87 millones de usuarios afectados por el caso de Cambridge Analytica recibirán notificaciones más detalladas.

Según la información de Facebook, la mayoría de los mencionados usuarios —más de 70 millones— eran residentes de EEUU. En Filipinas, Indonesia y el Reino Unido hubo más de un millón de internautas afectados.

Cambridge Analytica utilizó los datos personales, sin permiso de los usuarios, para desarrollar un mecanismo destinado para predecir e influenciar la conducta de los votantes en EEUU a favor de la candidatura del actual presidente Donald Trump, según las denuncias.

El fundador y el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, calificó el caso como su "enorme error", según cita Daily Mail. El 11 de abril el empresario testificará en una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos.

Anteriormente el exempleado de Cambridge Analytica, Christopher Wylie estimaba que la empresa hubiera obtenido datos de perfiles de 50 millones de personas a través de una aplicación desarrollada con fines académicos (a la que Facebook dio permiso para operar).

© AFP 2018/ Daniel Leal-Olivas Amnistía Internacional afirma que el caso de Cambridge Analytica es la punta del iceberg

Dicha aplicación, creada en 2014, se llamaba 'This is Your Digital Life' ('Esta es tu vida digital', en español). El test de personalidad tenía acceso no solamente a los datos personales de sus usuarios, sino también a los de sus amigos.

Más tarde, la red social limitó la información a la cual podían acceder las aplicaciones, pero la filtración ya había sucedido.

