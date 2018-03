"Facebook puede restringir libertades y derechos fundamentales"

En julio, los ciudadanos mexicanos están llamados a las urnas para elegir al presidente y una parte del Congreso. A los comicios, ya condimentados por diversas polémicas en todo el sistema político, se suma una más: la posible influencia que puede tener Facebook con el beneplácito de las autoridades del país.

Poco antes de que estallara el escándalo Cambridge Analytica, la mayor red social del mundo firmó un convenio con el Instituto Nacional Electoral (INE) "para ayudar a las personas a detectar contenido de baja calidad en internet y poder tomar decisiones más informadas sobre las noticias que consumen".

El acuerdo consiste, entre otras cosas, en transmitir en vivo los tres debates que organiza la entidad, y en capacitaciones para los funcionarios sobre comunicación política.

​Aunque desde el INE aseguran que la información de los electores que consta en el padrón electoral está protegida, existe la chance de que Facebook haga uso de otros datos para campañas políticas de acuerdo con el comportamiento de los usuarios, explicó a Sputnik Aleida, coordinadora de activismo del Observatorio Latinoamericano de Comunicación, Medios y Convergencia (Observacom).

"Es un punto polémico. El INE ha dicho que Facebook no va a tener acceso a ningún otro dato que no sea público, es decir, que no va a tener acceso a los datos personales de los electores. Lo cierto es que el instituto no tiene ningún mecanismo para saber cómo va a utilizar Facebook no los datos, sino los metadatos, es decir, todos los comportamientos durante la elección", explicó Calleja.

Esta información, que incluye los 'me gusta', las reacciones, el modo de navegar, "son los datos más valiosos que utiliza la empresa para monetizar". Además, su análisis "implica tener un conocimiento más preciso de quien está utilizando la plataforma y eso es considerado mucho más peligroso incluso que tener los propios datos".

Por eso, aunque "no es algo nuevo" la aplicación de estrategias a través de redes sociales en las elecciones mexicanas a través de bots o "campañas sucias en contra de los adversarios", ahora las circunstancias llevan a que se deba acentuar la reflexión "sobre cómo operan las grandes empresas de internet con los datos de las personas y cómo pueden ser usados de manera indebida".

Según dijo la experta, el INE asegura que en el marco del convenio con Facebook, la entidad protege el padrón electoral. Pero ese "no es el problema esencial", dijo. Por más que la información de los ciudadanos con derecho a voto esté resguardada, los metadatos generados en la difusión de los debates y otros materiales de la campaña política no pueden ser controlados por las autoridades y "esa es la parte que el propio instituto no entiende".

Con cerca de 80 millones de usuarios activos, Facebook es la red social más usada en México. Para Calleja, el INE considera que esa plataforma le permitirá "poner los datos sobre cómo va a ir transcurriendo la elección", pero opinó que se trata de "una actitud un tanto inocente de la autoridad electoral".

"Si tú ves las experiencias en Europa, por ejemplo, sobre cómo están encarando los problemas de estos gigantes de internet en términos no solamente del manejo de los datos, sino de los límites que se le ponen a las empresas para hacer uso de esta información o de los metadatos", consideró.

Un debate sobre "los desafíos en términos de la protección de datos personales" o de regulación de condiciones "para que se pueda dar la participación política" no se ha instaurado de manera sólida en la región, a criterio de Calleja. En este contexto, los sucesos revelados por el modo de operar de Cambridge Analytica "dejan una lección" para aquellas posturas menos proclives a establecer marcos regulatorios en internet.

"Hoy lo que nos damos cuenta es que privados deciden por muchísimos y 'multimonetizan'. No somos sus usuarios, somos sus productos. Lo que dejan de lección Cambridge Analytica es que hay que empezar a debatir el tema y ver la posibilidad de regulaciones específicas en función de la protección de los derechos humanos", aseveró la experta.

"No estoy seguro de que no deberíamos ser regulados", fueron los propios dichos de Mark Zuckerberg tras el escándalo, por el que pidió disculpas y al cual se refirió como "la mayor brecha de confianza" que se ha presentado en la empresa. Estas palabras, para Calleja, "tiran abajo ese mito de que no hay que tocar las redes porque los Estados son los que reprimen las libertades".

​"También un privado como Facebook puede restringir libertades, porque al final la injerencia en el debate y en el diálogo social en períodos como las campañas electorales puede limitar las libertades políticas, por ejemplo", consideró.

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook, atrapado en su propia tormenta

La filtración de la información de usuarios ha demostrado de manera clara "que los particulares también pueden violar derechos o libertades". Además, empresas de esta talla "están teniendo más poder que muchos Estados más débiles, más corruptos y más pequeños". No solo por el poder económico, sino por la capacidad de procesar datos e "interferir en procesos sociales", como se acusa en EEUU y como podría suceder en México.

"Es cierto que algunos Estados son los que violan las libertades, nadie lo va a negar. Pero hay que tener cuidado y no dejar que privados crezcan de tal manera que tengan en algún momento más poder que los Estados", concluyó Calleja.

El escándalo relacionado con la consultora de 'big data' Cambridge Analytics hizo caer las acciones en bolsa de Facebook, que en apenas dos días desde que se destapó el asunto perdió en los últimos 10 días más de 100.000 millones de dólares en valor de mercado, según Reuters.

En los últimos días, informantes revelaron a la prensa británica que Cambridge Analytica, con sede en el Reino Unido, recolectó información de unos 50 millones de personas a través de aplicaciones basadas en Facebook, que presentaban cuestionarios a los usuarios para responder sobre ellos y sobre sus amigos.

Luego, la firma presuntamente utilizaba esos datos para personalizar mensajes políticos en función de los perfiles recolectados en campañas electorales de todo el mundo. Si bien solo 270.000 personas bajaron la aplicación, la base de datos supuestamente abarcaría a 50 millones de usuarios, de acuerdo con las denuncias.

Según revelaron los informantes a varios medios, consultores de Cambridge Analytica trabajaron para la campaña de Donald Trump en su carrera a la Casa Blanca de 2016, así como en la contienda del Brexit.