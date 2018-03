La UE estudia creación de red social propia tras fuga de datos de Facebook

"Tomando en consideración las reglas que queremos establecer, trabajamos actualmente en varias direcciones; por un lado no es obligatorio copiar lo existente, debemos apoyar las posibilidades de innovaciones propias, yo quiero que apoyemos estos esfuerzos, no lo llamaré 'Google' europeo, confío en nuestra propia capacidad de innovar", respondió a la pregunta de si la UE buscará crear su propio Facebook.

La eurodiputada señaló que "desde el mismo inicio (del escándalo de la filtración de datos de Facebook) declaramos que el uso de los datos personales con fines no correspondientes a los principios y normas es inadmisible".

"Continuamos observando esta situación, además, la Comisión Europea presentó iniciativas legislativas en este ámbito", expresó.

La Comisión Europea informó la víspera que la comisaria de la UE responsable de Justicia y Consumidores, Vera Jourová envió a Facebook una carta con la exigencia de presentar más explicaciones sobre el escándalo en torno a las actividades de la compañía Cambridge Analytica y las filtraciones de datos de los usuarios.

Te puede interesar: ¿Quieres eliminar tu cuenta de Facebook? Te enseñamos cómo hacerlo sin perder tus datos

Facebook está en el centro de polémica desde que se supo hace unos días que la empresa Cambridge Analytica, dedicada a la consultoría política en base al uso de grandes bases de datos, accedió a la información de 50 millones de usuarios de esta red social mediante una aplicación de personalidad desarrollada por el investigador de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan.

© REUTERS/ Dado Ruvic Facebook, atrapado en su propia tormenta

La aplicación no solo obtenía los datos de los usuarios que la descargaban, sino los de su red de contactos y los de los amigos de estos sucesivamente, según revelaron investigaciones periodísticas encabezadas por los diarios The New York Times, de EEUU, y The Observer, de Gran Bretaña.

Cambridge Analytica trabajó para la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, y para la del plebiscito que celebró el Reino Unido sobre la salida de la Unión Europea, conocido como Brexit, desarrollando un mecanismo para predecir e influenciar la conducta de los votantes en base a sus perfiles y datos personales.

Más aquí: Facebook no halla vínculos entre Cambridge Analytica y Rusia

Facebook suspendió a Cambridge Analytica como firma asociada, asegurando que la aplicación de Kogan obtuvo los datos de los usuarios (como los contenidos preferidos o la ciudad de residencia) de forma legal, pero no debió entregarlos a terceros.

La semana anterior Zuckerberg pidió perdón a los usuarios de la red por los errores cometidos por Facebook y aseguró que la compañía tomará medidas más estrictas para proteger sus datos.