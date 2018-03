Facebook no halla vínculos entre Cambridge Analytica y Rusia

"Estamos verificando de modo permanente qué hacía la IRA [Agencia de Investigaciones de Internet]… pero nada de lo que hasta ahora hemos hecho dentro de la compañía ha establecido relación alguna", indicó en entrevista a Wired.

Según Zuckerberg, "esto no significa que no existe, pero no lo hemos hallado".

Asimismo, Zuckerberg se disculpó el 21 de marzo por no haber impedido que terceros, como la consultora Cambridge Analytica, exploten los datos personales de los usuarios.

"Fue un gran abuso de confianza, y realmente lamento que se haya cometido", dijo Zuckerberg. "Tenemos la responsabilidad básica de proteger los datos de las personas", añadió.

Tras lo sucedido, Zuckerberg se compromete a restringir aún más el acceso de los desarrolladores a los datos de los usuarios de Facebook, incluyendo la cancelación automática del acceso de cualquier aplicación que el usuario no haya abierto en al menos tres meses.

La red social también investigará todas las aplicaciones que tienen acceso a grandes cantidades de datos personales.

"Es difícil saber lo que vamos a encontrar, pero vamos a revisar miles de aplicaciones. Va a ser un proceso intenso", aseguró a CNN.

Facebook soportó en los últimos días un rechazo generalizado cuando se supo que la empresa Cambridge Analytica, dedicada a la consultoría política en base al uso de grandes bases de datos, había accedido a información de los usuarios de esta red social mediante una aplicación de personalidad desarrollada por el investigador de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan.

La aplicación no solo obtenía los datos de los usuarios que la descargaban, sino los de su red de contactos y los de los amigos de estos sucesivamente, según revelaron investigaciones periodísticas encabezadas por los diarios The New York Times, de EEUU, y The Observer, de Gran Bretaña.

Cambridge Analytica trabajó para la campaña electoral del presidente de EEUU, Donald Trump, y para la del plebiscito que celebró el Reino Unido sobre la salida de la Unión Europea, conocido como Brexit, desarrollando un mecanismo para predecir e influenciar la conducta de los votantes en base a sus perfiles y datos personales.

Facebook suspendió a Cambridge Analytica como firma asociada, asegurando que la aplicación de Kogan obtuvo los datos de los usuarios, como los contenidos preferidos o la ciudad de residencia, de forma legal pero no debió entregarlos a terceros.