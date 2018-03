Zuckerberg: Facebook necesita mejorar

"También nosotros cometimos errores, hay más para hacer y debemos avanzar y hacerlo", dijo Zuckerberg.

El ejecutivo aseguró sin embargo que la mayor parte de las medidas necesarias para prevenir que se repita el robo masivo de datos con fines de manipulación política se han tomado ya hace algunos años.

La red social soportó en los últimos días un rechazo generalizado cuando se supo que Cambridge Analytica, dedicada a la consultoría política en base al uso de grandes bases de datos, había accedido a información de los usuarios de Facebook mediante una aplicación de personalidad desarrollada por el investigador de la Universidad de Cambridge, Aleksandr Kogan.

La aplicación no solo obtenía los datos de los usuarios que la descargaban, sino los de sus amigos y los de los amigos de estos sucesivamente, según revelaron investigaciones periodísticas encabezadas por los diarios The New York Times, de EEUU, y The Observer, de Gran Bretaña.

Lea más: "No hay que ser paranoico, sino consciente de que compartimos muchos datos en la web"

Cambridge Analytica trabajó para la campaña electoral del presidente de EEUU, Donald Trump, y para la del plebiscito que celebró el Reino Unido sobre el retiro de la Unión Europea, conocido como Brexit, desarrollando un mecanismo para predecir e influenciar la conducta de los votantes en base a sus perfiles y datos personales.

Facebook suspendió a Cambridge Analytica como firma asociada, asegurando que la aplicación de Kogan obtuvo los datos de los usuarios, como los contenidos preferidos o la ciudad de residencia, de forma legal pero no debió entregarlos a terceros.